Von: Seweryn Malyk | 24.03.24

PATTAYA: Das Rennen um Playoff-Platz sechs bleibt weiterhin spannend. Vieles deutet daraufhin, dass sich Pattaya United und die konkurrierenden Teams von Ayutthaya United, Chiangmai United und Lampang FC ein Kopf-an-Kopf-Rennen bis zum letzten Spieltag liefern werden.

Die "Delphine" hatten am gestrigen Samstag, 23. März 2024, die schwerste aller Aufgaben zu bewältigen. Beim Tabellenführer und Erstliga-Absteiger Nongbua Pitchaya FC reisten die Gäste ohne die beiden gesperrten brasilianischen Stürmer Judivan da Silva und Cristian Alex an. Dementsprechend sahen die Offensivbemühungen Pattayas im ersten Durchgang überschaubar aus. Der Spitzenreiter musste nicht einmal an die Leistungsgrenze gehen, um beim Seitenwechsel mit zwei Toren Vorsprung in die Kabinen zu gehen.

Foto: Pattaya United

Beim 1:0 durch Jardel nach einer Ecke half Keeper Chainarong Boonkerd ordentlich mit und ließ den vergleichsweise harmlosen Kopfball ins Tor passieren. Beim 2:0, zum denkbar ungünstigstem Zeitpunkt unmittelbar vor der Halbzeit, bekam Pattaya eine Freistoßflanke nur unzureichend geklärt. Der sogenannte zweite Ball landete bei Thanawut Phochai, der das Spielgerät in Ruhe annehmen und aus kurzer Distanz ins rechte Ecke bugsieren konnte (45.+2).

Foto: Pattaya United

Im zweiten Durchgang schaltete Nongbua einen Gang runter und erlaubte der Gastmannschaft einige passable Angriffe, doch gefährdet war der 2:0-Endstand zu keinem Zeitpunkt.

Foto: Pattaya United

Für Pattaya United geht es im kommenden Heimspiel gegen Chainat FC am Samstag, 30. März 2024 (17.30 Uhr) um unheimlich viel. Nur mit einem Sieg im Nong Prue Stadium kann die Chance auf den sechsten Rang bewahrt werden. Wie wichtig diese Partie ist, zeigte auch die Auswechselung von Abwehrkante Alex Flávio zur Halbzeit. Der Brasilianer spürte zwar Schmerzen am Fuß, doch vielmehr dürfte angesichts des 0:2-Rückstandes und einer bereits so gut wie verlorenen Begegnung die Angst vor einer vierten gelben Karte und einem Spiel Sperre größer gewesen sein.

Die Statistik:

Nongbua Pitchaya FC - Pattaya United 2:0 (2:0)

Schiedsrichter: Jirayu Lohapom

Zuschauer: 1.986

Tore: 1:0 Jardel (14.), 2:0 Phochai (45.+2)

So spielte Pattaya United:

Boonkerd - Ijoy (65. Chanokkawinkul), Alex Flávio (46. Upala), Setthanan, Singkhokkruad - Boontab - Endo (65. Kittichamratsak), Lattirom, Paso, Bouloy (46. Sripramarn) - Niamkong (76. Yingsakul)

