Von: Redaktion DER FARANG | 28.03.24

PATTAYA: Das Einwohnermeldeamt der Stadt Pattaya muss aufgrund eines erheblichen Mangels an Blankokarten die Ausstellung von Nationalen Identitätskarten an thailändische Bürger aussetzen. Bunchaya Charoenphot, die Leiterin des Büros für Registrierung und ID-Kartenoperationen, gab Einblicke in die Schwierigkeiten, mit denen ihr Amt konfrontiert ist. Die Unterbrechung betrifft nicht andere ID-bezogene Dienstleistungen, die weiterhin angeboten werden. Dieser Schritt hinterlässt viele Bürger in einer Warteposition, während die Regierung nach Lösungen sucht.

Bunchaya bedauerte die prekäre Situation und hob hervor, wie sehr der Mangel an Ausrüstung den Betrieb des Büros einschränkt, den Bedürfnissen der Öffentlichkeit gerecht zu werden. Zuvor konnten bis zu 200 Ausweisanträge pro Tag bearbeitet werden, doch durch die Knappheit sank die Kapazität auf nur noch 100 Anträge täglich. Allerdings gibt es für dringende Fälle wie abgelaufene, verlorene oder beschädigte Ausweise sowie für Namens- oder Adressänderungen eine Übergangslösung, wie die "Pattaya Mail" berichtete.

Neue Ausweise für buddhistische Mönche

In einem verwandten Thema hat die thailändische Regierung, wie Puangpet Chunlaiad, eine Ministerin im Büro des Premierministers, mitteilte, begonnen, über 100.000 buddhistischen Mönchen landesweit smarte Personalausweise auszustellen. Diese Ausweise enthalten wichtige Details zur Vergangenheit jedes Mönchs und sind mit der vom Innenministerium verwalteten Bürgerdatenbank des Landes verknüpft.

Die Einführung dieser neuen Ausweise für Mönche soll deren Identifizierung und Registrierung erleichtern. Gleichzeitig ermöglicht sie den Behörden einen besseren Überblick über die buddhistische Mönchsgemeinschaft im Land. Diese Initiative steht im Einklang mit den Bemühungen der Regierung, die Verwaltung und Überwachung religiöser Angelegenheiten zu verbessern.

Hintergründe und Auswirkungen

Der plötzliche Mangel an Ausweiskarten hat Pattayas Meldebehörde kalt erwischt und zwingt sie zu einer vorübergehenden Aussetzung der Ausweisausstellung. Während andere Dienstleistungen weiterlaufen, müssen Bürger mit der Beantragung neuer Ausweise warten. Besonders Betroffene sind Schulabgänger, die für Studium oder Beruf einen Ausweis benötigen.