Von: Björn Jahner | 30.07.22

Foto: The Nation

PATTAYA: Pattaya wird im September ein internationales Cannabisfestival veranstalten. Mit dem Festival soll die Touristenmetropole als Drehscheibe für den pflanzenbezogenen Gesundheitstourismus gefördert werden.

Das „CISW Cann Festival Thailand 2022“ ist für den 9. bis 11. September 2022 im Einkaufszentrum Central Pattaya geplant.

Das Festival wird in Zusammenarbeit zwischen der Stadtverwaltung Pattaya, CISW Green World Co Ltd. und Central Pattaya veranstaltet.

Auf dem Festival werden auf der Cann Expo und der Hemp Expo Produkte aus Cannabis und Hanf präsentiert, darunter Lebensmittel, Getränke und Kosmetika.

Ziel der Veranstaltung ist es, die medizinische Verwendung von Cannabis und Hanf zu fördern und gleichzeitig den Teilnehmern zu helfen, ihr Geschäftsnetzwerk zu erweitern. Außerdem wird es ein Business-Matching geben, das thailändische und ausländische Investoren anlocken soll, in Unternehmen zu investieren, die mit Cannabis und Hanf zu tun haben.

Während des Festivals wird auch die Wahl der „Miss Cannabis Thailand“ stattfinden, bei dem die Gewinnerin ein Preisgeld von über 200.000 Baht erhält.