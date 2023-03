Von: Björn Jahner | 17.03.23

PATTAYA: Am Freitag, 17. März und Samstag, 18. März wird am Pattaya Beach die dritte Runde des „Pattaya Music Festival 2023“ veranstaltet, das dieses Jahr an jedem Freitag und Samstag im März stattfindet.

Die Konzerte finden diesmal am Strand in Nord-Pattaya, Höhe Dusit-Kurve, statt (Karte).

Freitag, 17. März

19.00 bis 20.00 Uhr: Clockwork Motionless.

Clockwork Motionless. 20.15 bis 21.15 Uhr: Anatomy Rabbit.

Anatomy Rabbit. 21.30 bis 22.30 Uhr: Wanyai X Mon Monik.

Wanyai X Mon Monik. 22.45 bis 23.45 Uhr: PMC ปู่จ๋าน ลองไมค์.

Samstag, 18. März

17.30 bis 18.45 Uhr: The Respect Band (House Band).

The Respect Band (House Band). 19.00 bis 20.00 Uhr: เขียนไข & วานิช.

เขียนไข & วานิช. 20.15 bis 21.15 Uhr: Max Jenmana.

Max Jenmana. 21.30 bis 22.30 Uhr: Og-Anic & 34 Panata.

Og-Anic & 34 Panata. 22.45 bis 23.45 Uhr: Twopee Southside.

Twopee Southside. 24.00 bis 01.00 Uhr: DJ 22 Bullets.

Eintritt frei. Verkehrsteilnehmer sollten den Bereich großräumig meiden. Mehr erfahren Sie unter Pattaya Music Festival auf Facebook. Auskünfte erteilt das Pattaya Contact Center unter der Kurzwahl 1337.