PATTAYA: Nach anhaltendem Starkregen waren am Montagabend mehrere Straßen des Touristenzentrums überflutet.

So die Sukhumvit Road, die Beach Road und die Naklua Road. In einigen Stadtbezirken brach der Verkehr zusammen. Das Wasser stand 30 bis 90 Zentimeter hoch. Nicht nur Hauptverkehrsstraßen waren überschwemmt, ebenso zahlreiche Häuser. Der Fahrer eines Tourbusses lenkte seinen Wagen in ein Baustellenloch. Der Bus steckte am Ende der Soi Photisarn fest. Die Fluten hatten Absperrgitter fortgeschwemmt. Nach einem Bericht von „Daily News“ sollen weitere Fahrzeuge beschädigt worden sein. Banglamungs Verwaltungschef krempelte seine Hosen hoch und informierte sich vor Ort. Er ordnete eine neue Absperrung an, damit nicht weitere Fahrzeuge oder Fußgänger Schaden erlitten.