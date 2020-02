PATTAYA: Mit seiner Video-Kolumne „Pattaya inside“ hält Horst Müller alias Hotte Flink deutschsprachige Urlauber und Residenten auf YouTube über die neuesten Geschehnisse in der Touristenmetropole auf dem Laufenden.

13. Burapa Pattaya Bike Week, 13.–15. Feb. 2020.

Am Donnerstag erfolgte der Auftakt zur 23. Edition der Burapa Pattaya Bike Week auf dem Areal des Eastern National Sport Stadium in der Soi Chaiyapruek 2. Klar, dass sich Hotte Flink, dessen Markenzeichen lange Zeit ein kultiges Tuk-Tuk war, den Höhepunkt des Jahres für in- und ausländische Biker in Thailand nicht entgehen ließ.

Der rasende Videoreporter mischte sich zwischen harte Kerle, Hippies, Indianer sowie jede Menge Freaks und präsentiert einen ersten Vorgeschmack in Bild und Ton darauf, was die Besucher am Hauptveranstaltungstag am Samstag erwartet.

Entscheidungshilfe für Unentschlossene

Wer sich noch nicht sicher ist, ob er diesem wohl weltweit einzigartigen Festival einen Besuch abstatten soll, dem bietet Hotte Flink mit der neuesten Ausgabe von „Pattaya inside“ eine Entscheidungshilfe. Und allen anderen einen sehenswerten Beitrag, der die Vorfreude auf den Festivalhöhepunkt am Samstag steigert!

