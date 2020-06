PATTAYA: Mit seiner Video-Kolumne „Pattaya inside“ hält Horst Müller alias Hotte Flink deutschsprachige Urlauber und Residenten auf YouTube über die neuesten Geschehnisse in der Touristenmetropole auf dem Laufenden.

Der Übergang von der Corona-Zeit in die neue Normalität ist in Pattaya durch eine auffallende Ruhe geprägt, was natürlich auf das Ausrichtungsverbot von Veranstaltungen und das geschlossene Nachtleben zurückzuführen ist. Hotte Flink nutzte diese Zeit, um seinen Zuschauern bekannte und weniger bekannte Orte und Wahrzeichen in Pattaya in Form von mehreren Kurz-Clips unter dem Arbeitsnamen „Pattaya@Noon“ vorzustellen:

• Dolphinarium Pattaya

• Pattaya Airplane Graveyard

• St. Nikolaus Catholic Church

• Dongtan Beach

• Dongtan Beach in Jomtien statt Wannsee in Berlin

• Map Yai Lia

• CC Condominium Sales Gallery

• Pattaya Walking Street

• Chinese Graveyard

• Khao Noi

• Pattaya Train Station

• Dolphin Roundabout Naklua

• Wat Boon Samphan

• Batman Disco

Teilen, Liken, Abonnieren

Alle bereits erschienenen Beiträge der Video-Kolumne sind auf dem YouTube-Kanal „Pattaya inside“ abrufbar. Die Videos dürfen gerne geteilt und geliked werden. Wer keine Folge verpassen möchte, kann „Pattaya inside“ auch abonnieren.