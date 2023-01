Von: Björn Jahner | 04.01.23

PATTAYA: Nach dem Ende der Pandemie veranstaltet die Stadt Pattaya dieses Jahr endlich wieder ihr traditionelles Fest zum nationalen Kindertag vor der Pattaya City Hall an der North Pattaya Road.

Wie auch bereits in Vor-Pandemie-Zeiten wird vor der Pattaya City Hall (Karte) an der North Pattaya Road am Samstag, 14. Januar 2023 (Tag der Kinder) von 07.00 bis 12.00 Uhr ein großes Festival mit vielen Aktivitäten und Preisen für Kinder organisiert, weshalb sich Familien diesen Termin dick und fett im Kalender markieren sollten!

Die Stadtverwaltung Pattaya stellt dieses Jahr mehr als 2.500 Preise und viele Aktivitäten- und Spiel-Stationen sowie unterhaltsame Aufführungen für Kinder bereit.

Anm. d. Red.: Es muss damit gerechnet werden, dass die North Pattaya Road während des Festes auf dem Abschnitt vor der Pattaya City Hall stadteinwärts für den Verkehr gesperrt wird. Dies wurde bisher noch nicht bestätigt, jedoch in den Jahren vor der Pandemie so gehandhabt.