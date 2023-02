Von: Björn Jahner | 24.02.23

PATTAYA: Das Kabinett hat auf Vorschlag des Außenministeriums grünes Licht für die Eröffnung des dritten Honorarkonsulats der Schweizerischen Eidgenossenschaft in Thailand gegeben.

Die stellvertretende Regierungssprecherin Tipanan Sirichana erklärte, dass das neue Schweizer Honorarkonsulat in Pattaya in der östlichen Provinz Chonburi eröffnet wird. Es soll konsularische Dienstleistungen erbringen und den Schweizern und ihren Familien, die sich in der Ostküstenprovinz und den umliegenden Gebieten aufhalten, Hilfe bieten.

Khun Tipanan sagte, dass das Schweizer Honorarkonsulat ein Mechanismus zur Entwicklung der zwischenmenschlichen Beziehungen und zur Förderung der Zusammenarbeit zwischen Thailand und der Schweizerischen Eidgenossenschaft auf lokaler Ebene sei. Die Schweiz verfüge über Fachwissen in den Bereichen wirtschaftliche Entwicklung und Innovation, was zum Kapazitätsaufbau der lokalen Behörden und Organisationen beitragen werde.

Der Kabinettsbeschluss beruht auf dem Prinzip der Gegenseitigkeit, da Thailand seine königlich-thailändische Botschaft in Bern und drei Konsulate in Basel, Zürich und Genf eingerichtet hat.

Neben der Botschaft in Bangkok ist die Schweizerische Eidgenossenschaft in Thailand auch durch das Schweizerische Honorarkonsulat in Chiang Mai und das Schweizerische Honorarkonsulat in Phuket gut vertreten.

Esther Kaufmann wurde zur Honorarkonsulin des Schweizerischen Honorarkonsulats in der Provinz Chonburi ernannt. Das Konsulat befindet sich an der Adresse 489/9 Jomtien Soi 5. Der Zuständigkeitsbereich dieses Konsulats umfasst vier Ostküstenprovinzen:

Thailand und die Schweiz nahmen ihre diplomatischen Beziehungen am 28. Mai 1931 mit der Unterzeichnung des Freundschafts- und Handelsvertrags in Tokio auf. Seitdem haben die beiden Länder ihre Verbindungen gepflegt und gestärkt. Sie unterhalten enge zwischenmenschliche Beziehungen, einen regen Handel und Investitionen sowie eine Zusammenarbeit in den Bereichen Bildung und Entwicklung der Humanressourcen.

Im Jahr 2021 organisierten Thailand und die Schweiz anlässlich des 90-jährigen Bestehens ihrer diplomatischen Beziehungen zahlreiche Gedenkveranstaltungen.