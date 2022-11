Von: Björn Jahner | 03.11.22

PATTAYA: Fans des Pattaya Dolphins United Football Club und Chachoengsao Hi-Tech FC dürfen das nächste Spiel zwischen den beiden Vereinen am Samstag (5. November 2022) nicht besuchen, weil es vor einem Jahr zu einer Schlägerei zwischen den Fans beider Mannschaften gekommen war. Beide Fanblöcke weisen sich gegenseitig Schuld zu.

Der Disziplinar- und Etikettausschuss will mit seiner Entscheidung weitere mögliche gewalttätige Auseinandersetzungen zwischen den beiden Fangemeinden verhindern. Daher wurde der Pattaya Dolphins United Football Club darüber informiert, dass das neunte Spiel der Kongsalak Plus Thai League 3 Saison 2022/23, Eastern Zone, zwischen Pattaya Dolphins United und Chachoengsao Hi-Tech FC am Samstag, 5. November 2022 um 18.00 Uhr im Nong Prue Municipal Stadium ohne Zuschauer ausgetragen wird.

Den Fans beider Vereine ist die Teilnahme an diesem Spiel untersagt.

Der Pattaya Dolphins United Football Club bittet um Kooperation und entschuldigt sich bei allen Fußballfans für die entstandenen Unannehmlichkeiten.

Nachfolgend die Original-Mitteilung des Pattaya Dolphins United Football Club: