SARABURI: Ein auf Facebook gepostetes Foto zeigt Patienten, die vor dem Krankenhaus Saraburi in Betten liegen und auf eine Behandlung warten. In dem Bericht der „Nation“ heißt es, die Patienten könnten mit Covid-19 infiziert sein.

In bissigen Kommentaren wird in den sozialen Netzwerken die Frage gestellt: Steht das thailändische Gesundheitssystems vor dem Zusammenbruch? In ihrem Posting riet die Facebook-Nutzerin Manita Thodpetch, die Regierung müsse Thailands Coronakrise dringend in den Griff bekommen, sonst führe Covid-19 das Land in den Untergang.

Der Direktor des Saraburi-Krankenhauses, Dr. Thamrongsak Kongmun, wies die Vorwürfe zurück. Er sagte, dass der auf dem Foto gezeigte Bereich außerhalb des Hospitals als Screening-Punkt für Patienten genutzt werde, um zu sehen, ob sie sich mit Covid-19 angesteckt hätten, bevor sie zur Behandlung ins Krankenhaus gebracht würden. Das Krankenhaus werde jetzt Zelte aufstellen, die den Standards aller Hospitäler in der Provinz entsprächen.