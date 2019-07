Von: Redaktion DER FARANG | 22.07.19

BANGKOK: Papst Franziskus soll laut Berichten auf katholischen Websites in Rom im November nach Thailand und Japan reisen.

Sein Besuch fällt mit dem 350. Jahrestag der Anwesenheit der römisch-katholischen Kirche in Thailand zusammen. Im Vorjahr gab es in Thailand 379.975 Katholiken, was 0,46 Prozent der thailändischen Bevölkerung von 69 Millionen entspricht. Im Königreich gibt es 11 Diözesen mit 436 Pfarreien und 662 Priestern. Papst Franziskus wird nach Papst Johannes Paul II. der zweite Papst sein, der Thailand besucht. Die ersten historischen Aufzeichnungen über den Versuch, das Christentum in Thailand einzuführen, stammen von John Peter Maffei, der feststellte, dass um 1550 ein Franziskaner namens Bonferre, der vom großen Königreich der Peguaner und Siamesen im Osten hörte, auf einem portugiesischen Schiff Goa nach Cosme (Peguan) verließ, wo er drei Jahre lang das Evangelium predigte, aber ohne merkliches Ergebnis.