LAMPANG: Besucher der Provinz Lampang in der Nordregion von Thailand werden daran erinnert, eine der ikonischen Attraktionen der Provinz nicht zu verpassen – eine Gruppe von Mini-Pagoden auf der Spitze eines Berges im Wat Phra Phutthabat Sutthawat im Bezirk Chae Hom.

In einem Facebook-Beitrag dieser Woche erklärte das Department of National Parks, Wildlife and Plant Conservation, dass momentan die beste Jahreszeit ist, um die Attraktion in der nördlichen Region zu besichtigen.

Foto: The Nation

Bei kaltem Wetter bildet sich unterhalb des Berges Doi Pu Yak, auf dem sich der Tempel befindet, ein Nebelmeer, das die Illusion von kleinen weißen Pagoden erzeugt, die auf den Wolken schweben.

Foto: The Nation

Der Tempel beherbergt etwa ein Dutzend Pagoden und Pavillons im thailändischen Stil sowie einen Schrein mit dem Fußabdruck Buddhas, oder „Phra Phutthabat“, wie er von den Thais genannt wird.

Foto: The Nation

Auf einer Höhe von 815 Metern bietet der Doi Pu Yak einen 360-Grad-Panoramablick auf die Bergketten von Lampang, die Stadtzentren der Bezirke Chae Hom und Mueang Pan sowie auf die grünen Reisfelder entlang der Flüsse Wang und Soi.

Doi Pu Yak liegt in der Doi Phrabat No Hunting Zone, einem der Naturschutzgebiete, die vom Department of National Parks, Wildlife and Plant Conservation geschützt werden.