Dramatisches Finale in Saalbach-Hinterglemm

Die Schweizerin Lara Gut Behrami jubelt auf dem Siegerpodest des Gesamtweltcups der Damen beim Finale des FIS Alpinen Skiweltcups in Saalbach. Foto: EPA-EFE/Christian Bruna



SAALBACH-HINTERGLEMM: In einem atemberaubenden Saisonfinale der alpinen Ski-Weltcup-Abfahrt der Frauen kam es zu unerwarteten Wendungen. Die Schweizerin Lara Gut-Behrami verfehlte die Chance auf ihre vierte Kristallkugel der Saison knapp. Stattdessen jubelte überraschend eine Österreicherin über den Gesamtsieg.

Die Hoffnungen von Lara Gut-Behrami auf die vierte Kristallkugel in dieser Saison wurden jäh zerschlagen. Im letzten Rennen der Saison, der Abfahrt in Saalbach-Hinterglemm, erreichte die Schweizer Skirennfahrerin lediglich den 17. Platz. Diese Platzierung war nicht genug, um die Führung in der Weltcup-Abfahrtswertung zu behalten. Die Österreicherin Cornelia Hütter nutzte ihre Chance, gewann das Rennen und schnappte sich damit die erste Kristallkugel ihrer Karriere.

Überraschender Triumph und große Emotionen

Hinter Hütter platzierten sich die Slowenin Ilka Stuhec und die Italienerin Nicol Delago auf den Plätzen zwei und drei. Die einzige deutsche Teilnehmerin, Kira Weidle, beendete ihre Saison mit einem achten Platz und spiegelte damit eine Saison wider, die hinter ihren Erwartungen zurückblieb. Cornelia Hütters Sieg kam nicht nur für die Fans, sondern auch für die Athletin selbst überraschend. Nach dem Rennen teilte sie mit, dass sie mit diesem Ausgang nicht gerechnet hatte und von ihren Emotionen überwältigt war.

Gut-Behrami hatte zuvor bereits den Gesamtweltcup sowie die Disziplinwertungen im Riesenslalom und im Super-G für sich entschieden. Sie stand kurz davor, ein historisches Triple zu vollenden, das zuletzt Mikaela Shiffrin im Jahr 2019 erreicht hatte. Doch am Ende reichte es nicht, und Hütter zog mit einer herausragenden Leistung an ihr vorbei.

Gut-Behramis gemischte Gefühle

Trotz der Enttäuschung über den verpassten Sieg in der Abfahrt konnte Gut-Behrami wenig später doch noch strahlen. Für ihren Sieg im Gesamtweltcup wurde sie mit der großen Kristallkugel geehrt. Es war ihre zweite nach 2015/16 und die dreizehnte für eine Schweizer Fahrerin in der Geschichte des Weltcups.

Erfolgsgeschichten im alpinen Skiweltcup

Die alpine Ski-Saison 2023/24 wird als eine der spannendsten in die Geschichte eingehen. Nicht nur die dramatischen Wendungen im letzten Rennen, sondern auch die herausragenden Leistungen mehrerer Athletinnen zeichneten diese Saison aus. Die Bedeutung der Kristallkugel, die jährlich an die Sieger der Gesamtwertung und der einzelnen Disziplinen im alpinen Skiweltcup vergeben wird, unterstreicht den hohen Stellenwert dieses Sports.