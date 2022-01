Omikron in allen 77 Provinzen Thailands nachgewiesen

BANGKOK: Nach Aussage des Ministeriums für medizinische Wissenschaften wurde die sehr leicht übertragbare Covid-19-Variante Omikron zwischenzeitlich in allen 77 thailändischen Provinzen nachgewiesen.

Behördenleiter Supakit Sirilak sagte am Freitag gegenüber der Presse, die 10 Provinzen mit den meisten Omikron-Fällen seien Bangkok (4.178 Fälle), Chonburi/ Pattaya (837 Fälle), Phuket (434 Fälle), Roi Et (355 Fälle), Samut Prakan (329 Fälle), Surat Thani (319 Fälle), Kalasin (301 Fälle), Udon Thani (217 Fälle), Chiang Mai (214 Fälle) und Khon Kaen (214 Fälle).

Er führte fort, dass es sich bei 97 bis 98 Prozent der derzeitigen Neuinfektionen in Thailand um die Omikron-Variante handelt, jedoch erwartet wird, dass sich dieser Wert bis Ende Januar auf 100 Prozent erhöht. Khun Supakit fügte hinzu, dass die meisten Todesfälle in Thailand wiederum in Zusammenhang mit der Covid-19-Variante Delta stehen.

Khun Supakit informierte auch über die Ergebnisse von DNA-Stichproben neuer Covid-19-Fälle, die zwischen dem 11. und 17. Januar entnommen wurden. Die Proben zeigen den Anteil der Omikron-Infektionen, die in sieben verschiedenen Bevölkerungsgruppen nachgewiesen wurden:

Proben aus der allgemeinen Bevölkerung, die die Gesamtsituation in Thailand widerspiegeln: 83,7 Prozent.



Proben aus neuen Clustern (mindestens 50 Infektionen pro Cluster): 84,86 Prozent.



Proben von Fällen mit schweren Symptomen oder Verstorbenen: 67,21 Prozent.



Proben von vollständig geimpften Fällen: 72,35 Prozent.



Proben von infiziertem medizinischem Personal: 74,58 Prozent.



Proben von Gruppen, bei denen der Verdacht besteht, dass sie sich mit neuen Varianten infiziert haben: 75,90 Prozent.



Proben aus der Gruppe, die von Covid-19 genesen ist: 100 Prozent.

In der Zwischenzeit war Omikron für 96,9 Prozent der aus dem Ausland eintreffenden Fälle und für 100 Prozent der lokalen Neuinfektionen verantwortlich.

Khun Supakit rief die Bevölkerung zum baldigen Erhalt einer Auffrischungsimpfung zur Reduzierung des Ansteckungsrisikos mit der neuen Variante auf.