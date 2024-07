Olmo zu Deutschland-Duell: Wird speziell

KÖLN: Auch Spaniens Trainer freut sich auf das Viertelfinale gegen den EM-Gastgeber und erwartet ein Duell auf Augenhöhe.

Bundesligaprofi Dani Olmo freut sich ganz besonders auf das EM-Viertelfinale mit Spanien gegen Gastgeber Deutschland. «Es wird speziell. Ich habe Freunde dort und spiele in diesem Land», sagte der Offensivspieler von RB Leipzig über das Duell mit der DFB-Auswahl am Freitag in Stuttgart. «Das ist sehr aufregend. Für mich wird es auf jeden Fall eine sehr besondere Begegnung.»

Durch den souveränen 4:1-Sieg im Achtelfinale gegen Georgien machten die Iberer den Klassiker gegen das Team von Bundestrainer Julian Nagelsmann perfekt. Spaniens Trainer Luis de la Fuente erwartet ein «Duell auf Augenhöhe», in dem Kleinigkeiten den Ausschlag geben könnten.

«Wir bekommen es mit einer Fußballmacht zu tun», sagte der 63-Jährige über die deutsche Mannschaft, die «großartige Spieler» habe und sehr diszipliniert spiele. «Wir werden einem großartigen Gegner gegenüberstehen. Das nächste Spiel könnte auch das Finale sein», sagte de la Fuente.

Zuletzt trafen beide Teams bei der WM 2022 in Katar aufeinander. Damals gab es in der Vorrunde ein 1:1. Bei der EM in Deutschland sind beide Mannschaften noch ungeschlagen. Das wird sich im K.o.-Duell definitiv ändern.

Zwar sieht de la Fuente die Furia Roja als bisher stärkstes Team im Turnierverlauf an, dies sei allerdings keine Garantie für einen Sieg gegen den EM-Gastgeber. «Aber wir werden dafür kämpfen. Wir müssen mit Überzeugung spielen und werden das auch tun», kündigte Spaniens Coach an.