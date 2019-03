Von: Redaktion DER FARANG | 16.03.19

BANGKOK: Im Rahmen einer Kampagne, den deutschen Fußball asiatischen Fans noch näher zu bringen, hat die Bundesliga den legendären Torhüter Oliver Kahn nach Thailand gebracht.

Der 49-jährige Kahn gewann die Champions League (2001) und acht Bundesligatitel mit Bayern München sowie die Europameisterschaft (1996) mit Deutschland. Mit Deutschland erreichte er 2002 das Weltcup-Finale und verlor gegen Brasilien. Kahn wurde dreimal zum Welttorhüter des Jahres 1999, 2001 und 2002 ernannt.

Die Bundesliga hat sich mit Oliver Kahn und seiner Torhüter-Trainingsakademie Goalplay für vier Tage bis zum 18. März zusammengetan, um die thailändischen Fußballfans zu begeistern. Im Anschluss an eine Reihe von Medienaktivitäten wird Kahn am Samstag, 16. März, beim Bundesliga Fan Festival zu Gast sein. Thailändische Fans sind aufgefordert, sich zum Einkaufszentrum Central World zu begeben, wo es ein mit Bundesliga-Markenzeichen versehenes Setup mit Aktivitäten und einem Futsal-Turnier geben wird. Am Sonntag wird Kahn an einem Thai League 1-Spiel in Bangkok teilnehmen.

Khan wird Goalplay in Bangkok nutzen und die erste mobile Anwendung für Torwarttrainer vorstellen. Gleichzeitig wird die Akademie, die sich auf die Ausbildung von Torhütern und die Ausbildung von Torwarttrainern spezialisiert hat, ihr Know-how am Montag, 18. März, an eine ausgewählte Gruppe weitergeben. Dazu gehört eine „Coach the Coach"-Sitzung an der Bangkok Thonburi University.