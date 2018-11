Von: Redaktion DER FARANG | 07.11.18

BANGKOK: Vom 12. bis 16. November finden in Bangkok, Chiang Mai, Ayutthaya und Hat Yai öffentliche Anhörungen zum Gesetz über gleichgeschlechtliche Partnerschaften statt.

Die Ergebnisse der Anhörungen werden zusammengetragen und der Abschlussbericht wird dem Kabinett im November vorgelegt, sagte Kerdchoke Kasemwongchit, stellvertretender Generaldirektor des Department for the Protection of Rights and Liberties. Das Gesetz wurde vom Justizministerium in Zusammenarbeit mit interessierten Bürgergruppen verfasst. Das Gesetz befasst sich auch mit der Frage nach den Vermögenswerten, die Homosexuelle bzw. Transgender während ihres Zusammenlebens erworben haben sowie mit der Erbschaft, wenn ein Partner stirbt. Die Gesetzesvorlage enthält das Wesentliche ähnlicher Gesetze anderer Länder, die die Rechte gleichgeschlechtlicher Partnerschaften einschließlich der Ehe anerkennen. Vier Ministerien, nämlich Innenministerium, Justiz, auswärtige Angelegenheiten und soziale Entwicklung, werden an der Verabschiedung des Gesetzes beteiligt sein, sobald das Kabinett es geprüft hat.