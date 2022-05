Norwegen stillt Thailands Lachs-Heißhunger

Von: Björn Jahner | 27.05.22

BANGKOK: Thailand ist zu einem wichtigen Importeur von norwegischen Meeresfrüchten geworden. In den ersten vier Monaten dieses Jahres wurden insgesamt 8.385 Tonnen Lachs und Forellen im Wert von 2,8 Milliarden Baht nach Thailand importiert, bestätigte ein leitender Angestellter eines norwegischen Meeresfrüchteunternehmens der Presse.

Von Januar bis April 2022 exportierte Norwegen 8.385 Tonnen frischen Lachs und Fjordforellen im Wert von 2,8 Milliarden Baht nach Thailand, so Asbjorn Warvik Rortveit, Regionaldirektor für Südostasien des Norwegian Seafood Council (NSC).

Die Exporte seien im Vergleich zum Vorjahr um 23 Prozent gestiegen, während der Wert im selben Zeitraum um 81 Prozent zugenommen habe.

„Die Zahlen zeigen ein vielversprechendes Marktwachstum in Thailand“, fügte er hinzu.

Thailand sei nach China und Südkorea einer der drei wichtigsten Märkte Norwegens, sagte Rortveit unter Berufung auf den NSC-Verbraucherbericht 2021.

Dem Bericht zufolge gaben 21 Prozent der thailändischen Befragten an, dass sie „ziemlich oft“ oder „sehr oft“ Lachs online über E-Commerce-Webseiten oder Smartphone-Apps kaufen. Und 59 Prozent der Befragten gaben an, dass es für Geschäfte „sehr wichtig“ sei, Qualitätsmarken für Fisch und Meeresfrüchte im Sortiment zu führen.

„Der allgemeine Trend bei Meeresfrüchten geht heute weltweit von jüngeren Verbrauchern aus, auch in Thailand“, weiß Rortveit.

„Die thailändischen Verbraucher sind nach wie vor sehr trendfreudig und offen für neue Angebote, wobei sie bei der Qualität der Lebensmittel keine Kompromisse eingehen wollen“, so der Geschäftsführer.

NSC, ein öffentliches Unternehmen im Besitz des norwegischen Ministeriums für Handel, Industrie und Fischerei, nimmt an der THAIFEX-Anuga Asia 2022 teil, die noch bis zum 28. Mai 2022 im Konferenzzentrum Impact in Bangkoks Nachbarprovinz Nonthaburi stattfindet.

Das Unternehmen präsentiert hochwertige norwegische Meeresfrüchte im Pavillon „Seafood from Norway“ und bietet Seminare zu den NSC-Trendberichten über Meeresfrüchte an, um über die gesundheitlichen Vorteile des Verzehrs von Meeresfrüchten zu informieren.

Die norwegische Botschafterin in Thailand, Kjersti Rodsmoen, und der stellvertretende norwegische Minister für Fischerei und Meerespolitik, Vidar Ulriksen, besuchten kürzlich den Pavillon „Seafood from Norway“.

Während eines Live-Interviews berichtete NSCs Rortveit über die Ergebnisse seiner Analyse der Verbrauchererfahrungen, die für Thailand und andere südostasiatische Märkte relevant sind.

Der Küchenchef Jimmy Chok, der für seine innovativen Rezepte bekannt ist, bei denen er asiatische Zutaten mit westlicher Küche kombiniert, führte im Pavillon Kochvorführungen mit erstklassigen Meeresfrüchten wie Lachs, Fjordforelle und norwegischem Saba durch.

Die norwegische Fischindustrie, die weltweit führend in der Produktion von Fisch und Meeresfrüchten ist, legt großen Wert auf Transparenz in Bezug auf Nachhaltigkeit und Produktmanagement – vom Fang über die Verarbeitung und den Transport bis hin zur Ankunft am Bestimmungsort, so der NSC.

Norwegen ist einer der weltweit nachhaltigsten Produzenten von Fisch und Meeresfrüchten, der sich auf handwerkliches Können, Technologie, Daten, Erkenntnisse und seine Liebe zur Natur stützt, so das Unternehmen.