Neun Dorfbewohner bei Anschlägen im Süden verletzt

Von: Redaktion DER FARANG | 21.08.19

YALA: Neun Dorfbewohner wurden am Dienstagabend bei fast zeitgleichen Bomben- und Brandanschlägen von militanten Separatisten verletzt.

Die koordinierten Attentate ereigneten sich gegen 20 Uhr in den Distrikten Yaha, Muang, Krong Pinang, Than To und Bannang Sata. Nach Angaben der Polizei zündeten Aufständische im Dorf Ban Bukeh zwei Bomben. Eine Explosion zerstörte zwei Strommasten, wodurch drei weitere Masten in einer Kettenreaktion umfielen. In einem weiten Bereich fiel der Strom aus. Drei Dorfbewohner auf einem Motorrad, darunter ein zweijähriges Kind, wurden verletzt in ein Krankenhaus gebracht.

Fast zur gleichen Zeit explodierte eine Bombe und warf einen Strommast auf der Yala-Betong Road im Dorf Ban Para Meetae um. In Bannang Sata zündeten Militante eine AIS-Basisstation für Mobilfunkdienste an. Auf der Fahrbahn brannten Gummireifen. Im Bezirk Krong Penang setzten Aufständische ebenfalls mehrere Reifen auf einer Kreuzung in Brand, berichtet die „Nation“ weiter.

Zwei Explosionen wurden aus dem Bezirk Than To gemeldet. Eine Bombe beschädigte einen Geldautomaten auf dem Markt Khok Chang, eine weitere Bombe explodierte am Eingang der Straße zum Khok-Chang-Wasserfall. Dabei erlitten sechs Dorfbewohner im Alter von 7 bis 47 Jahren Verletzungen. Sie waren von Bombensplittern getroffen worden.