Neues aus der Promiwelt am Donnerstag

Viele Stars beim Musik-Album zum «Barbie»-Film dabei

BERLIN: Gute Nachrichten für alle Fans vom Hit «Barbie Girl» von Aqua: Zum Kinostart von «Barbie» erscheint auch der Soundtrack. Mit dabei sind viele namhafte Künstlerinnen und Künstler, wie die zuständige PR-Firma mitteilte. So haben die US-Rapperinnen Nicki Minaj und Ice Spice den Eurodance-Klassiker der skandinavischen Band aus dem Jahr 1997 neu interpretiert. Darüber hinaus singen noch US-Grammy-Preisträgerin Lizzo («Pink»), die britischen Künstler Dua Lipa («Dance The Night») und Sam Smith («Man I Am») sowie US-Berühmtheit Billie Eilish («What Was I Made For?») auf der Platte, die am 21. Juli erscheint. Der «Barbie»-Film kommt schon am Donnerstag ins Kino.

Auch die US-amerikanische Popsängerin Ava Max steuert das Lied «Choose Your Fighter» bei - bereits vorab war ihr Lied «Not Your Barbie Girl» (nicht mit auf dem Album) auf TikTok und Instagram millionenfach gesampelt worden. Auch Ryan Gosling's Ken-Song kommt mit drauf.