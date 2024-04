Neues aus der Promiwelt am Dienstag

Von: Redaktion (dpa) | 09.04.24 | Überblick

John Cena will seine Frau vor unnötigen Gefahren bewahren

LOS ANGELES: Wegen eines Eheversprechens an seine Frau geht der Schauspieler manchmal seinen Fans lieber aus dem Weg.

Schauspieler und Wrestler John Cena priorisiert eigenen Worten zufolge Sicherheit und Wohlbefinden seiner Ehefrau vor einem engeren Kontakt zu Fans. «Eines der Versprechen, das ich ihr vor dem Altar gegeben habe, war: «Ich werde dich niemals in Gefahr bringen oder mein Bestes tun, um dich nicht unnötig in Gefahr zu bringen»», erklärte der 46-Jährige im Podcast «Armchair Expert». «Ich kann es niemandem verübeln, wenn er mich grüßen will», führte er aus. Er nehme auch nicht an, dass «jeder da draußen böse Absichten» habe. «Aber man weiß auch nie, wann sich jemand bedroht fühlt.»

Der Moderator Dax Shephard hatte Cena darauf angesprochen, dass er seinen Aufenthaltsort privat halte. Er wolle vermeiden, dass seine Frau, die ihn auf all seinen Reisen begleite, «sich jetzt an all diesen neuen Orten, an die wir gehen, unsicher oder unwohl fühlt», sagte Cena. «Es ist einfach eine Übung in der Stärke von Grenzen und dem Wert von Grenzen.» Dem US-Magazin «People» zufolge hatten sich der Schauspieler («The Suicide Squat») und seine Frau Shay Shariatzadeh 2019 kennengelernt und 2020 geheiratet.