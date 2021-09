Neues aus der Film-, Musik- und Promiwelt am Sonntag

Von: Redaktion (dpa) | 12.09.21 | Aktualisiert um: 18:25 | Überblick

Literaturstar Sally Rooney meidet Twitter und hadert mit Prominenz

DUBLIN/HAMBURG: Seit sie berühmt ist, hat Autorin Sally Rooney (30) ihr Verhalten in sozialen Medien nach eigenen Worten geändert. «Ich hatte mal Twitter und habe wahllos Witze und Meinungen geteilt», sagte die irische Schriftstellerin («Normale Menschen»), deren neuer Roman «Schöne Welt, wo bist du» gerade erschienen ist, dem Nachrichtenmagazin «Spiegel». «Aber als meine Bücher erfolgreich wurden, bekam ich plötzlich Zehntausende Follower. Das ist dann eine ganz andere Position, aus der man sich äußert. Also habe ich Twitter gelöscht. Weil ich keine öffentliche Person sein will.»

Die Autorin denkt, dass die Allgegenwärtigkeit des Internets und die ständige Erreichbarkeit Vor- und Nachteile bringt. «Heute gibt es einerseits ja einen Diskurs darüber, wie Promi-Kultur funktioniert, darüber, was man von diesen Menschen erwarten kann. Viele Sportler, Schauspieler oder Musiker hatten nie vor, prominent zu werden. Sie sind es nur geworden, weil sie in einer bestimmten Sache sehr gut sind.» Sie selber hadert wohl mit dem Promi-Status. «Es gibt wahrscheinlich Menschen, die sehr gut damit zurechtkommen, mit dem Druck und dem Stress, der kommt, wenn man in der Öffentlichkeit steht. Ehrlich gesagt: Ich bin keiner von denen.»

Ohne Corona-Auflagen: 50.000 Zuschauer bei Konzert in Kopenhagen

KOPENHAGEN: Eine dänische Rockband hat ein Konzert vor Zehntausenden Fans gespielt und damit die pandemiebedingt fast vergessene Zeit großer Stadionkonzerte wiederaufleben lassen. Nach der Aufhebung der letzten verbliebenen Corona-Beschränkungen in Dänemark zog die Band The Minds of 99 in Kopenhagen knapp 50.000 dicht an dicht stehende und sitzende Zuschauer in ihren Bann, wie Aufnahmen aus dem Stadion Parken zeigten. Die Veranstalter hatten vorab von der ersten Stadion-Show mit voller Zuschauerauslastung in Europa seit Beginn der Coronavirus-Pandemie gesprochen.

Die Impfquote ist in Dänemark im europäischen Vergleich besonders hoch: Mehr als 83 Prozent aller Bürger über zwölf Jahre sind im Land bereits fertiggeimpft, wie Zahlen des dänischen Gesundheitsinstituts SSI zeigten.

«An einem historischen Samstagabend vor 50.000 Zuschauern im Parken hat The Minds of 99 ein seltenes euphorisches Volksfest geschaffen. Es lag Magie in der Luft. Gänsehaut am Arm. Schweiß in der Achselhöhle», jubelte die Zeitung «Ekstra Bladet», die von einem «Publikum in Ekstase» sprach. «Es ist klar, dass die Leute es vermisst haben, sich für ein gutes Konzert zu versammeln. Die Stimmung ist absolut top!», schrieb die Stadionreporterin der Zeitung am späten Abend vor Ort. Ihr Kollege ergänzte: «Länderspielstimmung ist eine Untertreibung.»

In Dänemark waren am Freitag auch die letzten Corona-Beschränkungen gefallen. Seitdem muss man auch bei Großveranstaltungen nicht mehr per Corona-Pass auf dem Smartphone vorzeigen, dass man geimpft, genesen oder negativ getestet worden ist. Bereits bei den vier in Kopenhagen ausgetragenen Begegnungen der Fußball-EM im Juni waren zwischen 15.000 und 24.000 Menschen im Parken dabei gewesen.

Orgelmusiker aus Leipzig und Portugal Beste bei Silbermann-Wettbewerb

FREIBERG: Beim Gottfried-Silbermann-Orgelwettbewerb im sächsischen Freiberg sind die Organisten Sebastian Heindl aus Leipzig und Afonso Torres aus Portugal ausgezeichnet worden. Die Jury sprach beiden Nachwuchsmusikern einen 2. Platz zu, der mit einem Preisgeld von jeweils 4000 Euro dotiert ist. Der mit 3000 Euro dotierte 3. Platz ging an den Studenten und Kirchenmusiker Johannes Friederich.

«Wir haben in diesem Wettbewerb besonders in den ersten beiden Runden ein außerordentlich hohes Niveau erlebt», resümierte der Juryvorsitzende, Freibergs Domkantor Albrecht Koch. «Dennoch haben wir uns entschieden, keinen 1. Preis zu vergeben, da die Teilnehmer im Finale dieses hohe Niveau nicht ganz bestätigen konnten.» Insgesamt waren den Angaben zufolge zu dem Orgelwettbewerb, der in der Regel alle zwei Jahre ausgetragen wird, 29 Musiker aus dem In- und Ausland angetreten.