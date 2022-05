Neues aus der Film-, Musik- und Promiwelt am Freitag

Von: Redaktion (dpa) | 13.05.22 | Aktualisiert um: 14:25 | Überblick

Norman Reedus: Pink Floyd weckte meine Liebe zum Geschichtenerzählen

LOS ANGELES: «The Walking Dead»-Star Norman Reedus glaubt, dass die Rockband Pink Floyd in seiner Kindheit den Grundstein für sein Leben als Geschichtenerzähler gelegt hat. «Meine Mutter drehte immer laut Pink Floyd auf, als ich ein Kind war», sagte der 53-Jährige dem «People»-Magazin. Die Musik habe ihn stark beeindruckt.

«Ich glaube, meine Liebe zum Geschichtenerzählen begann mit den Illustrationen des «The Wall»-Albums», erklärte Reedus. «Ich verbrachte einfach so viel Zeit damit, darüber zu fantasieren, was die Charaktere und Illustrationen bedeuteten, dass ich als Kind begann, Kurzgeschichten zu schreiben.»

Das 1979 erschienene Konzeptalbum von Pink Floyd mit dem Hit «Another Brick In The Wall (Part 2)» ist eines der erfolgreichsten Doppelalbem überhaupt. Die Songs erzählen die Geschichte des jungen Musikers Pink, der sich mehr und mehr von Einfluss und Grausamkeiten seiner Umgebung abschottet. Jedes negative Erlebnis wird ein weiterer Stein in einer Mauer der Isolation, die er um sich errichtet.

Vor Kurzem erschien Reedus' erster Roman «The Ravaged», den er während des Lockdowns geschrieben hatte. Möglicherweise hätten ihn auch Eindrücke bei den Dreharbeiten für «The Walking Dead» beim Schreiben inspiriert, sagte Reedus.

Queen ernennt unheilbar erkrankte BBC-Moderatorin zur Dame

LONDON: Die unheilbar an Darmkrebs erkrankte BBC-Moderatorin Deborah James ist wegen ihrer millionenschweren Spendenkampagne von Queen Elizabeth II. (96) in den Adelsstand erhoben worden. Die Königin habe die 40-Jährige zur Dame ernannt, teilte die britische Regierung am späten Donnerstagabend mit. James hat innerhalb weniger Tage - Stand Freitagmorgen - vier Millionen Pfund (4,7 Mio Euro) Spenden für die Krebsforschung gesammelt. Premierminister Boris Johnson sowie Queen-Enkel Prinz William und dessen Ehefrau Herzogin Kate, die ebenfalls für den «Bowelbabe Fund» spendeten, würdigten das Engagement der zweifachen Mutter.

«Wenn eine Ehrung jemals verdient war, dann diese», sagte Johnson. «Deborah ist eine Inspiration, und ihre Ehrlichkeit, Wärme und Mut sind ein Zeichen der Stärke für viele Menschen.» Es ist selten, dass die Queen jemanden kurzfristig zur Dame oder zum Ritter ernennt. Üblicherweise werden Ehrungen zu festgelegten Zeiten verkündet. Für Anfang Juni sind die «Birthday Honours» zu Ehren des Geburtstags der Queen vorgesehen.

James erkrankte 2016 an Darmkrebs. Am Montag machte sie öffentlich, dass sie nicht mehr lange zu leben habe und zum Sterben in ihr Elternhaus gezogen sei. Zugleich rief sie die Spendenkampagne ins Leben.

Trevor Noah trauert um seine Großmutter: «Die ganze Woche geweint»

JOHANNESBURG: Comedian Trevor Noah trauert um seine Großmutter. Seine Familie habe sie am Donnerstagmorgen beigesetzt, schrieb der 38-Jährige auf Instagram. «Ich habe die ganze Woche geweint, während ich den großartigsten «Film» gefeiert habe, den ich je gesehen habe: Eine Geschichte, die mit meinem ersten Atemzug begann und mit ihrem letzten endete.» Seine Großmutter Frances Noah, die 95 Jahre alt wurde und in der Familie «Gogo» genannt wurde, habe ihm «die wahrhaftigste Art von bedingungsloser Liebe gezeigt».

Der Südafrikaner, der die amerikanische «Daily Show» moderiert und vor wenigen Wochen beim traditionellen «Correspondents' Dinner» im Weißen Haus Medienvertreter und auch US-Präsident Joe Biden auf die Schippe nahm, teilte einen kurzen Videoclip, in dem er seinen Arm um seine Großmutter gelegt hat und offenbar über einen Kommentar von ihr lacht. Frances Noahs Haus im südafrikanischen Johannesburg sei anderen Frauen ein Zufluchtsort und allen Gästen ein Ort der Liebe gewesen, schrieb er.

«Ich bin euphorisch!» - Kelly Osbourne wird Mutter

LOS ANGELES: Kelly Osbourne (37) erwartet ihr erstes Kind. Die Tochter von Hardrock-Legende Ozzy Osbourne, die mit dem US-Musiker Sid Wilson (45) zusammen ist, teilte am Donnerstag ein Selfie, auf dem sie mit Kussmund Ultraschallbilder in die Kamera hält. Dazu schrieb sie: «Ich weiß, dass es die letzten Monate sehr ruhig um mich war, deshalb dachte ich, ich teile mit euch allen den Grund... Ich bin überglücklich, bekannt geben zu können, dass ich Mama werde.»

Zu sagen, dass sie glücklich sei, beschreibe ihren Zustand nicht ausreichend, schrieb die Britin weiter: «Ich bin euphorisch!» Stars wie Jessie J, Jesse Tyler Ferguson und Paris Hilton sprachen der Musikerin und Moderatorin auf Instagram ihre Glückwünsche aus.