Neues aus der Film-, Musik- und Promiwelt am Freitag

Von: Redaktion (dpa) | 19.08.22 | Aktualisiert um: 13:20 | Überblick

Musicalfilm mit Olivia Newton-John kommt nochmal in die US-Kinos

LOS ANGELES: Die Musicalverfilmung «Grease» soll in den USA nach dem Tod der Sängerin und Schauspielerin Olivia Newton-John noch einmal im Kino gezeigt werden.

Wie die Branchenblätter «Variety» und «The Hollywood Reporter» berichteten, soll der Film, mit dem Newton-John Ende der 70er weltberühmt wurde, ab Freitag in 135 Kinos laufen. Ein Teil der Ticketverkäufe soll demnach für die Erforschung von Brustkrebs gespendet werden. Das Branchenblatt «Deadline» schrieb sogar von 175 Kinos. Olivia-Newton John war in der vergangenen Woche im Alter von 73 Jahren im US-Bundesstaat Kalifornien gestorben. Sie kämpfte seit Jahrzehnten gegen den Krebs.

Witwe von Patrick Swayze: «Es gibt nichts, was ich nicht vermisse»

LOS ANGELES: Anlässlich des 70. Geburtstags von Patrick Swayze (1952-2009) erinnert die Witwe des Schauspielers und Tänzers an ihren Ehemann. «Ich glaube, es gibt nichts, was ich nicht an ihm vermisse», sagte Lisa Niemi dem US-Magazin «Entertainment Tonight». Es seien auch die kleinen Dinge, die ihr fehlten: «Es ist sein Lachen. Es ist der Klang seiner Stimme. Ich habe das Gefühl, dass er jeden Tag bei mir ist. Wir hatten eine tolle Zeit, und es gibt so viel, wofür wir dankbar sein können.»

Swayze starb im September 2009 im Alter von 57 Jahren an Bauchspeicheldrüsenkrebs. Er wurde mit dem Kultfilm «Dirty Dancing» berühmt. Seine Rolle in dem romantischen Drama «Ghost» brachte ihm eine Nominierung für einen Golden Globe ein. In dieser Woche wäre Swayze 70 Jahre alt geworden. Niemi und Swayze waren laut «Entertainment Tonight» 34 Jahre verheiratet. «Dirty Dancing» feiert an diesem Wochenende 35-jähriges Kino-Jubiläum in den USA.

Linda Evangelista auf «Vogue»-Cover: «Vermisse meine Arbeit sehr»

LONDON: Ex-Topmodel Linda Evangelista zeigt sich nach ihrer missglückten Schönheitsoperation auf dem Cover der britischen Modezeitschrift «Vogue». «Ich vermisse meine Arbeit so sehr, aber ganz ehrlich, was kann ich tun? Es wird nicht leicht werden», sagte die 57-Jährige der Zeitschrift im Interview.

Die Kanadierin gehörte vor allem in den 80er und 90er Jahren zu den erfolgreichsten und berühmtesten Topmodels der Welt. Im vergangenen September berichtete Evangelista auf Instagram davon, dass sie durch eine Schönheitsoperation «brutal entstellt» worden sei: Sie habe eine Prozedur durchführen lassen, die die Zahl der Fettzellen in ihrem Körper habe reduzieren sollen. Tatsächlich habe die Behandlung sie «dauerhaft deformiert».

Der britischen «Vogue» sagte das kanadische Model nun, dass es schwierig für sie werde, Jobs zu finden. Auch werde man sie nicht mehr in einem Badeanzug sehen.

Die Bilder, die das Magazin online veröffentlichte, zeigen sie mit Hut und einem Tuch, das nur ihr Gesicht freilässt. In dem Artikel heißt es, für die Cover-Bilder seien Evangelistas Gesicht, ihr Kiefer und ihr Hals leicht mit Klebeband und Gummibändern zurückgezogen worden. «So sehen mein Kiefer und mein Hals nicht im wirklichen Leben aus - und ich kann nicht überall mit Klebeband und Gummibändern herumlaufen», wird das Model zitiert.