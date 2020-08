Neues aus der Film-, Musik- und Promiwelt am Donnerstag

Von: Redaktion (dpa) | 13.08.20 | Aktualisiert um: 14:50 | Überblick

Hilary Swank hat sich in Hollywood-Pause um ihren Vater gekümmert

LOS ANGELES: Die zweifache Oscar-Preisträgerin Hilary Swank (46) hat ihre Hollywood-Karriere für mehrere Jahre auf Eis gelegt, um sich um ihren Vater zu kümmern. Dieser bekam 2014 eine Lungentransplantation. «Es sollte ein Jahr sein, denn es dauert ein Jahr, um zu sehen, ob eine Organtransplantation erfolgreich ist», sagte die Schauspielerin in der September-Ausgabe des «Health»-Magazins.

«Ich wurde die Gesundheitsanwältin meines Vaters. Aus einem Jahr wurden schnell zwei, und dann drei», sagte Swank weiter. «Es braucht viel Energie, Liebe und Erbauung, um sich in der Sache zurechtzufinden. Die Höhen und Tiefen sind so herausfordernd und können überwältigend sein», sagte sie über diese Zeit. Jetzt, mehr als fünf Jahre später, gehe es ihm gut.

Nach 30 Jahren: Dolly Parton kündigt neues Weihnachtsalbum an

LOS ANGELES: Country-Legende Dolly Parton (74, «Jolene») will erstmals seit 30 Jahren wieder ein neues Weihnachtsalbum veröffentlichen. Das berichtet das US-Branchenmagazin «Billboard». «Ich nenne es «A Holly Dolly Christmas», ich liebe den Song «A Holly Jolly Christmas» mit Burl Ives», zitiert das Blatt die Sängerin. Die Veröffentlichung sei für den 2. Oktober dieses Jahres geplant.

Für das neue Album hat Parton dem Bericht zufolge mit einigen bekannten Musikern zusammengearbeitet. So seien Michael Bublé, Billy Ray Cyrus, Patentochter Miley Cyrus und Talkshow-Moderator Jimmy Fallon auf dem Weihnachtsalbum zu hören. Mit Fallon singt Parton den Weihnachtshit «All I Want for Christmas Is You» von Mariah Carey.

Reese Witherspoon wollte als Kind erste US-Präsidentin werden

LOS ANGELES: Oscar-Preisträgerin Reese Witherspoon (44) hat sich nach der Bekanntgabe der demokratischen Anwärterin auf den Vizepräsidenten-Posten an einen Kindheitswunsch erinnert. «In der dritten Klasse fragte uns unsere Lehrerin, was wir werden wollen, wenn wir erwachsen sind, ich hob meine Hand und sagte: «Ich möchte die erste weibliche Präsidentin der Vereinigten Staaten von Amerika werden»», schrieb Witherspoon in einem Instagram-Post zu einem Foto von sich im Grundschulalter.

Mit Blick darauf, dass Joe Biden Kamala Harris als Kandidatin für den Vizepräsidentenposten ausgewählten hat, schrieb Witherspoon: «Heute ist ein wahrhaft historischer Tag!» Mit Harris könnte erstmals eine schwarze Frau Vizepräsidentin der Vereinigten Staaten werden.