Neues aus der Film-, Musik- und Promiwelt am Dienstag

01.03.22

Berichte: Sohn von «Glee»-Star Rivera soll Entschädigung erhalten

LOS ANGELES: Der Sohn der gestorbenen «Glee»-Schauspielerin Naya Rivera soll Medienberichten zufolge eine Entschädigung erhalten. Wie die Portale «People» und «E! News» unter Berufung auf ein Statement der Familie berichteten, soll vor Gericht ein Vergleich erzielt worden sein. «Durch diesen Vergleich erhält Josey eine gerechte Entschädigung dafür, dass er das Ertrinken seiner geliebten Mutter im Lake Piru ertragen musste», wurde aus dem Statement zitiert. Über die Höhe wurde zunächst nichts bekannt. Im März soll ein Gericht über den Vergleich entscheiden.

Die Nachlassverwaltung und der Vater des Sohnes von Naya Rivera hatten im November 2020 Klage eingereicht. Die Regionalverwaltung habe nicht ausreichend davor gewarnt, dass es gefährlich sein könne, im Lake Piru nordwestlich von Los Angeles schwimmen zu gehen, hieß es in dem Dokument, aus dem US-Medien damals zitierten.

Die Leiche der aus der Serie «Glee» bekannten Schauspielerin Rivera war im Juli 2020 in dem See entdeckt worden. Ermittler gehen davon aus, dass sie ertrank, und dass es sich um einen Unfall handelte. Rivera war 33 Jahre alt. Ihr damals vier Jahre alter Sohn wurde schlafend an Bord eines anderen Bootes gefunden, das Rivera gemietet hatte.

TV-Star Chiara Schoras liebt kulturelle Vielfalt

BERLIN: Schauspielerin Chiara Schoras lebt gern multikulti. «Ich liebe alle Kulturen, die es auf der Welt gibt. Ich brauche einfach verschiedene Ethnien um mich herum», sagte die 46-Jährige («Der Bozen-Krimi») der Deutschen Presse-Agentur. «Wir leben ja alle auf demselben Planeten - und es wäre eine Schande und traurig, wenn wir nicht an einander interessiert sind. Wir sind alle eine Familie und ich lebe davon, dass ich mich verbinden kann.»

Dabei sei es ihr egal, mit welchem ethnischen Hintergrund sie es zu tun habe, sagte Schoras. «Es geht mir um den einzelnen Menschen - aber eben auch um die Kultur dahinter.» Das sei schon in ihrer Jugend in Hamburg so gewesen, sagte die Künstlerin mit deutschen und italienischen Wurzeln. «Ich finde, dass in Hamburg mit seinem Welthafen schon sehr viele Ethnien zusammenleben. Das hat mich geprägt», meinte Schoras. Inzwischen wohnt die Schauspielerin in Berlin-Kreuzberg «in einer Straße, in der es ein italienisches Restaurant und Café hintereinander gibt».

An den kommenden Donnerstagen (3. März und 10. März) jeweils um 20.15 Uhr im Ersten ist Schoras wieder als Südtiroler Kommissarin Sonja Schwarz zu erleben. In den neuen Filmen der Reihe «Der Bozen-Krimi» agiert sie an der Seite von Co-Ermittler Kerschbaumer (Gabriel Raab) in den wieder von Thorsten Näter inszenierten Episoden «Verspieltes Glück» und «Vergeltung».

Marillion-Sänger Hogarth: Thema Klimakrise statt neue Liebeslieder

Hamburg (dpa)- Marillion-Sänger Steve Hogarth (65) will keine Liebeslieder mehr schreiben. «Ich bin 65, verdammt. Ich habe schon alle meine Liebeslieder geschrieben. Hunderte», sagte der Frontmann der britische Progressive-Rock-Band im Interview der Deutschen Presse-Agentur in Hamburg. «Wo wir stehen, wie es um unseren Planeten bestellt ist, ist wichtiger als ein weiterer Song über ein Mädchen, das mir das Herz gebrochen hat.»

Und so spielten sowohl die Klimakrise als auch die Corona-Pandemie in den Liedtexten des neuen Albums «An Hour Before It's Dark» eine Rolle. Beides sieht Hogarth in einem Zusammenhang: «Ich glaube, dass der Planet viele von uns vernichten wird, weil wir als Spezies nicht nachhaltig sind. Wir sind wie die Dinosaurier - wir sind zu groß und müssen gehen.»

Wäre er selbst der Planet, würde er die Menschheit auf eine händelbare Menge reduzieren. «Das ist kein fröhlicher Gedanke, aber wenn man von seinen eigenen Träumen und Hoffnungen Abstand nimmt und aus dem Weltraum auf den Planeten guckt und überlegt, was dort passieren müsste ...» Für ihn sei klar, dass diese Plage auf der Erde, die Menschheit, wirklich verschwinden muss, so Hogarth. «Aber die Erde selbst wird immer überleben.»

Die 1979 im englischen Aylesbury gegründete Band Marillion veröffentlicht am Freitag (4. März) ihr neues Album «An Hour Before It's Dark».

Lederkappe von Pilotin Amelia Earhart teuer versteigert

LOS ANGELES: Eine Lederkappe, die die legendäre US-Pilotin Amelia Earhart 1928 bei einem Flug über den Atlantik trug, ist in den USA teuer versteigert worden. Das Sammlerstück erzielte bei einer Auktion im texanischen Dallas 825.000 Dollar (etwa 736.000 Euro), wie das Auktionshaus Heritage Auctions am Montag mitteilte. Der Schätzpreis lag mit 80.000 Dollar deutlich niedriger. Der Käufer der Piloten-Haube wollte anonym bleiben.

Die aus Kansas stammenden Earhart war 1928 die erste Frau, die als Passagierin den Atlantik überflog. An Bord waren ein Pilot und ein Mechaniker. 1932 unternahm die Luftfahrtpionierin dann als Pilotin den ersten Soloflug einer Frau über den Atlantik. Bei dem Versuch einer Weltumrundung verschwand ihr Flugzeug 1937 spurlos über dem Pazifik. Sie starb mit 39 Jahren.

Die Lederkappe war seit einem Fliegertreffen 1929 in Cleveland (Ohio) im Besitz einer Familie. Nach Angaben des Auktionshauses hatte eine Frau damals Earharts Kappe auf dem Flugplatz gefunden.