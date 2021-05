Neues aus der Film-, Musik- und Promiwelt am Dienstag

Von: Redaktion (dpa) | 11.05.21 | Aktualisiert um: 14:35 | Überblick

Mord in einer kanadischen Kleinstadt: «Bei Sonnenaufgang»

BERLIN: In einem kleinen Ort im Osten Kanadas will eine Künstlerin einen großen Erfolg feiern. Aber der Triumph ihrer großen Ausstellung in Montreal verfliegt, als am Morgen der geplanten Feier eine Leiche im Garten der Künstlerin liegt. Louise Penny lässt ihren Krimi «Bei Sonnenaufgang» mit einer klassischen Situation beginnen. Im Fortgang der Erzählung nimmt die Handlung dann eine eigene Richtung. Die Tote war eine bekannte Kunstkritikerin, die sich schon kritisch über die Künstlerin geäußert hatte. Die aus Montreal herbeigerufenen Polizisten erkennen bald, dass in der Künstlerszene des Ortes nur wenig so ist, wie es erscheint. Die meisten Menschen verstecken sich hinter Fassaden. So wie beim Sonnenaufgang vieles in einem besonderen Licht erscheint, so regt auch dieser unterhaltsame, wenn auch etwas zu lang geratene Roman dazu an, erst einmal genau hinzuschauen, um nicht auf die falsche Spur zu kommen. Die kanadische Autorin Louise Penny hat mit ihren Romanen um Chief Inspector Gamache von der Kriminalpolizei Montreal große Erfolge erzielt. «Bei Sonnenaufgang» ist bereits der siebte Gamache-Krimi, der in Deutschland erschienen ist. Neben dem erfahrenen und bedächtigen Ermittler spielt in allen Büchern der Handlungsort eine große Rolle. Der fiktive kleine Ort Three Pines in den idyllischen Wäldern der Provinz Quebec verleiht Pennys Romanen immer auch die angenehmen Seiten von Naturidylle und Fernweh.

BERLIN: Schwierige Ermittlungen bei einem Polizistenmord in Montreal

Der Kanadier Martin Michaud gilt in seiner Heimat als «Meister des Quebec-Thrillers». Grundlage dieses Ruhms ist seine Romanserie um Inspektor Victor Lessard von der Polizei Montreal. Mit «Durch die Tore des Todes» ist nun ein zweiter Roman aus dieser Reihe in deutscher Übersetzung erschienen. Die Handlung beginnt, als der abgetrennte Kopf eines ranghohen Polizisten in einem Müllcontainer gefunden wird. Ein Graffito kündigt weitere Morde an mit dem Weihnachtsmann als letztem Opfer. Lessard, gerade kommissarischer Leiter der Mordkommission, muss mit seiner unkonventionellen Kollegin Jacinthe Taillon den Mörder seines ehemaligen Vorgesetzten finden, bevor weitere Morde geschehen. Zunehmend wächst in Lessard der Verdacht, dass es sich bei dem Täter um einen Polizisten auf einem Rachefeldzug handeln könnte. Der Inspektor kann sich nie sicher sein, wem er vertrauen kann und wer gegen ihn arbeitet. «Durch die Tore des Todes» ist ein sehr spannender Polizeikrimi, der durch die Eigenarten des Handlungsorts Montreal und die unkonventionellen Ermittler seinen besonderen Reiz bekommt.

DiCaprio postet Foto von Drehstart für neuen Thriller

LOS ANGELES: Oscar-Preisträger Leonardo DiCaprio (46, «The Revenant - Der Rückkehrer») hat das erste Foto von den Dreharbeiten zu seinem neuen Film «Killers of the Flower Moon» veröffentlicht. Der Schauspieler postete das Bild am Montag auf Twitter. Es zeigt DiCaprio an der Seite von Lily Gladstone (34, «First Cow») in den Rollen eines Ölarbeiters und einer Frau aus der Gruppe der Osage, amerikanischer Ureinwohner, um 1919 im ländlichen US-Staat Oklahoma.

Der Thriller nach einer Sachbuch-Vorlage dreht sich um eine Mordserie an Mitgliedern der Osage, nachdem auf deren Land große Ölvorräte entdeckt worden waren. Regisseur Martin Scorsese will im Bezirk Osage unter Einbeziehung der dortigen Ureinwohner drehen. Das Projekt wird von Apple Studios produziert.

Gladstone mimt eine Osage-Frau, die sich in den Neffen (DiCaprio) eines mächtigen Ranchers (Robert De Niro) verliebt. Der Viehzüchter steckt hinter den Morden. Jesse Plemons («Breaking Bad») spielt einen FBI-Beamten, der den Verbrechen nachgeht.