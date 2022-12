Neues aus der Film-, Musik- und Promiwelt am Dienstag

Von: Redaktion (dpa) | 06.12.22 | Aktualisiert um: 14:15 | Überblick

Eine Frau auf Rachefeldzug in Michaela Kastels «Mit mir die Nacht»

BERLIN: Sie hat viel Leid am eigenen Leib und der eigenen Seele erfahren: Madonna, die Erzählerin in «Mit mir die Nacht», dem neuesten Psychothriller der Österreicherin Michaela Kastel.

Der Roman schließt an Kastels «Ich bin der Sturm» von 2020 an, in dem die junge Frau, die sich selbst Madonna nennt, ihr Unglück schilderte. Sie war von einer kriminellen Bande entführt, missbraucht und gefoltert worden, bis ihr die Flucht gelang. In der Fortsetzung will Madonna Rache nehmen, muss aber auch damit rechnen, selbst von ihren Peinigern verfolgt zu werden. Neben der Handlung, die oft recht überzeichnet und stilisiert erscheint, beeindruckt der Roman durch seine erzählerische Gestaltung. Madonna ist nicht nur Hauptfigur, sondern auch Ich-Erzählerin, der es darum geht, die emotionalen Folgen ihrer Erlebnisse aufzuzeigen und ihre Rachegelüste verständlich zu machen. «Mit mir die Nacht» bietet ungewöhnliche, spannende, mitunter anstrengende, auf jeden Fall aber lohnende Lektüre.

Hilary Duff spricht über Essstörung als Jugendliche

LOS ANGELES: US-Schauspielerin Hilary Duff (35) berichtet von negativen Auswirkungen ihres frühen Erfolgs auf ihre mentale Gesundheit. Als Jugendliche habe sie mit Hollywoods Standards für einen «perfekten Körper» mithalten wollen und so als 17-Jährige eine Essstörung entwickelt, sagte sie in einem Interview für die Januar-Ausgabe der australischen «Women's Health». «Aufgrund meines beruflichen Werdegangs konnte ich nicht anders als zu denken: «Ich stehe vor der Kamera, und Schauspielerinnen sind dünn». Es war entsetzlich.»

Erst nach Jahren sei sie nun endlich stolz auf ihren Körper. «Ich weiß meine Gesundheit zu schätzen und mache Aktivitäten, bei denen ich mich stark fühle, anstatt nur das Äußere meines Körpers zu verbessern», erklärte sie. «Ich verbringe Zeit mit Menschen, bei denen ich mich gut fühle und die ähnliche Ansichten über Gesundheit und Körperbewusstsein haben, und ich bekomme genug Schlaf und ernähre mich ausgewogen.»

Duff stand bereits als Kind vor der Kamera, ihre erste Hauptrolle spielte sie als Zehnjährige im Film «Casper trifft Wendy». Bekannt wurde sie mit der Disney-Serie «Lizzie McGuire» (2001-2004). Zuletzt war sie in «How I Met Your Father» zu sehen, einem Spin-off der Kult-Sitcom «How I Met Your Mother» aus den Nuller- und Zehnjahren.

«Lass das mit den Drogen» - Was Sido sich und seinen Söhnen rät

BERLIN: Rapper Sido würde seinen Söhnen raten, keine Rapmusik zu machen. «Egal was sie tun, egal wie gut sie sind, sie können sogar besser sein als ich, sie würden immer mit mir verglichen werden», sagt der Musiker im dpa-Interview. «Man würde ihnen immer vorwerfen, dass sie den ganzen Erfolg nur wegen mir haben.»

Die beiden ältesten Söhne des Rappers machen bereits Musik. «Der Älteste macht so Instrumentalzeug, das releast er auch schon», sagt Sido. «Aber er macht ganz normal eine Ausbildung.» Musik mache er also nur nebenbei. «Und wenn ich live spiele, dann ist er der Schlagzeuger bei mir in der Band», sagt Sido.

Sich selbst würde der Rapper heute den Rat geben: «Nimm keine Drogen, fang gar nicht damit an». Er wolle seinem jüngeren Ich zwar Erfahrungen nicht vergönnen, wie «den guten Sex». «Aber ich glaube, es ist dafür nicht nötig», sagt Sido. «Deswegen würde ich meinem jüngeren Ich sagen: «Lass das mit den Drogen».»

Hindu Ludger Pistor feiert Weihnachten nicht

BERLIN: Schauspieler Ludger Pistor («Inglourious Basterds») ist seit über 20 Jahren Hindu, deswegen feiert er das Weihnachtsfest nicht. «Es sei denn, ich bin auf einer Weihnachtsfeier eingeladen oder es gibt Kinder, die beschenkt werden», erzählte der 63-Jährige der Deutschen Presse-Agentur. Dennoch sei es ein besonderer Tag. «Man wird es ja nicht ganz los und man nimmt es aus der Kindheit auch mit - es bleiben immer ganz besondere Tage.» Pistor ist am Mittwoch um 20.15 Uhr in der ARD-Komödie «Das Weihnachtsschnitzel» zu sehen.

Vor gut 20 Jahren fand Pistor nach eigenen Worten zum Hinduismus. «Das war (...) in Sri Lanka: Dort habe ich hinduistische Menschen kennengelernt und dadurch bin ich dazu gekommen.» Auswirkungen auf seinen Alltag in Deutschland, etwa bei Essensgewohnheiten, habe die Religion nicht: «Das hat für mich keine Bedeutung. Es ist ganz unterschiedlich: Strenge Hindus essen gar kein Rindfleisch und dann gibt es Hindus, wie beispielsweise in Kerala, im Süden Indiens, wo sie auch Rindfleisch essen. Da macht sich jeder sein eigenes Süppchen.»

Seit 2009 spielt Pistor in der «Schnitzel»-Filmreihe im Ersten mit. Was ihn an der Figur des Wolfgang Krettek anspricht? «Mich reizt die Figur eines «kleinen» Mannes, wie beispielsweise die Rollen von Heinz Rühmann früher. Die Sozialunterschiede versucht man heute eher unter den Tisch zu kehren.» Die beiden Helden der Reihe, Günther und Wolfgang, seien «kleine Leute aus dem Ruhrgebiet. Da liegt der Reiz.»

Spannung aus Tasmanien: «Der Rausch der Tiefe»

BERLIN: In einer abgelegenen Gegend auf der australischen Insel Tasmanien, praktisch am äußersten Rand des bewohnten Teils der Erde, spielt der Thriller «Der Rausch der Tiefe» von Kyle Perry. Im Mittelpunkt der Geschichte steht eine alteingesessene Familie, die das traditionelle Fischereigeschäft als Tarnung für ihre kriminellen Machenschaften nutzt.

Die zahlreichen versteckten Konflikte innerhalb der Familie brechen offen aus, als eines Tages ein Junge an Land gespült wird, der mehrere Jahre zuvor gemeinsam mit seinen Eltern verschwunden war. Wird er versuchen, den Platz seines Vaters in der kriminellen Hierarchie der Familie einzunehmen, oder stellt er das ganze Konstrukt infrage? Mehrere Familienmitglieder versuchen, das Geheimnis um den Jungen zu lösen, allerdings haben sie oft Angst vor den Folgen, die ihre Erkenntnisse mit sich bringen könnten. Aus verschiedenen Blickwinkeln schildert der Roman, wie sich die Familienmitglieder gegenseitig belauern und auszutricksen versuchen.

Kyle Perry, der selbst auf Tasmanien lebt, erzählt die Geschichte sehr effektvoll. Neben den mitunter etwas überzeichneten Figuren trägt besonders die dramatisch dargestellte Natur dazu bei, dass der Roman durchgehend seine Spannung hält.

«Ghostbusters: Legacy»-Fortsetzung unter neuer Regie

LOS ANGELES: «Ghostbusters»-Fans können sich auf eine Fortsetzung des Komödienspuks freuen. Nach dem Erfolg von «Ghostbusters: Legacy» (2021) unter der Regie von Jason Reitman («Juno») soll nun Gil Kenan («Poltergeist», «Ein Junge namens Weihnacht») die nächste Folge inszenieren. Reitman ist als Produzent an Bord, wie das Branchenblatt «Hollywood Reporter» am Montag (Ortszeit) berichtete. Kenan hatte bei «Ghostbusters: Legacy» schon als Drehbuchautor mitgewirkt. Sony will den Film Ende 2023 in die Kinos bringen.

In «Ghostbusters: Legacy» zog die alleinerziehende Mutter Callie (Carrie Coon) mit ihren beiden Kindern Trevor (Finn Wolfhard) und Phoebe (Mckenna Grace) in das unheimliche Haus ihres gestorbenen Vaters in einem Dorf in Oklahoma. Unterstützt wurden sie von dem Lehrer Mr. Grooberson (Paul Rudd). Den Berichten nach ist dasselbe Schauspiel-Team an Bord, aber die Fortsetzung soll in New York spielen.

Ivan Reitman, der die beiden legendären «Ghostbusters»-Komödien von 1984 und 1989 mit Dan Aykroyd, Bill Murray und Harold Ramis drehte, ist im vorigen Februar mit 75 Jahren gestorben. Bei dem Film seines Sohnes Jason hatte er noch als Produzent mitgewirkt.