Von: Björn Jahner | 21.10.18

PATTAYA: Ab November 2018 entsteht ein neuer Motorrad-Verein in Pattaya/ Sattahip: „The Happy Bikers“. Dabei handelt es sich um einen Zusammenschluss, der sich von vielen Motorradclubs unterscheidet.

​Willkommen im Verein sind Bikerinnen und Biker mit Motorrädern über 350 ccm sowie FahrerInnen klassischer Motorräder, auch unter 350 ccm. „Wir wollen mit den „Happy Bikers“ diejenigen ansprechen, die Freude am sicheren Fahren haben, die gerne mit Gleichgesinnten zusammen sind, deutsch- und englischsprachige sowie natürlich auch Thais“, erklärt Martin Koller, der diesen Verein am 7. November 2018 offiziell eröffnet. Er fügt hinzu: „Meine Frau Achara fährt eine Triumph Bobber und wir wollen speziell auch die Frauen miteinbeziehen, als Fahrerin wie auch als Soziusbegleiterin.“



Regelmäßige Ausfahrten und Motorradfest geplant

Immer am ersten Mittwoch im Monat wird das „Monthly Happy Bikers Meeting“ durchgeführt sowie zweimal im Monat jeweils sonntags die gemeinsame Ausfahrt „Happy Bikers Ride“. Mit dem „Happy Bikers Love Ride“ im Raum Pattaya/ Sattahip wird im Frühjahr 2020 ein großes Highlight auf die Beine gestellt: Ein riesiges Motorradfest mit gemeinsamer Ausfahrt zugunsten von behinderten und benachteiligten Kindern in Thailand. „Das wird ein schönes Fest, ähnlich wie der „Love Ride“ in der Schweiz, bei dem jedes Jahr bis zu 10.000 Motorradfahrer sowie 20.000 Zuschauer teilnehmen und eine 60-Kilometer-Ausfahrt mit behinderten Menschen unternehmen. Ein erster Sponsor konnte bereits gewonnen werden und diese Veranstaltung steht unter dem Patronat der Human Help Network Foundation Thailand.



Infos: www.happy-bikers.com.