Von: Björn Jahner | 21.10.18

Modern und sauber präsentiert sich der neue Food Market in Jomtien. Foto: Foody Market

PATTAYA: Sogenannte „Food Courts“ erfreuen sich in den großen Einkaufszentren Pattayas sowohl bei Touristen als auch Einheimischen großer Beliebtheit, vor allem in Zeiten klammer Kassen.

Dieses gastronomische Konzept hat der erst vor wenigen Wochen eröffnete „Foodie Market“ an der Jomtien Second Road aufgegriffen, der sich nur wenige Meter entfernt von der Abzweigung zur Soi Chaiyaphruek befindet. Zum günstigen Preis werden hier an vielen kleinen und auffallend sauberen Verkaufsstellen frisch zubereitete Thais-Speisen angeboten. Der Open-Air-Food-Court ist überdacht und für das Auge ansprechend mit vielen Pflanzen begrünt. Für Unterhaltung wird mit Sport-Live-Übertragungen auf Großbildleinwand und Livemusik gesorgt.



Der „Foodie Market“ hat täglich von 18 bis 23 Uhr geöffnet. Infos: www.facebook.com/FoodieMarketTH.