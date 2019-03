Von: Redaktion DER FARANG (kabu) | 07.03.19

BANGKOK: Noch im ersten Quartal dieses Jahres will Mercedes-Benz die viertürige Limousine der A-Klasse in Thailand vorstellen. Das Fahrzeug hat einen Vier-Zylinder-Motor und soll etwa zwei Millionen Baht kosten.

Optisch und technisch ist die Limousine bis zur B-Säule praktisch mit dem Schrägheckmodell identisch, dann schließt jedoch ein langgestrecktes Dach an, das in eine flach stehende kurze Heckscheibe mündet. An der Front kommen die aus der S-Klasse bekannten Multibeam LED-Scheinwerfer zum Einsatz. Serienmäßig an Bord ist bereits bei der Basis-Ausführung das neue MBUX-Infotainment-System mit Touchscreen. Diverse Fahrerassistenzsysteme wie Brems- und Spurhalte Assis­tent sind ebenfalls dabei. In bestimmten Situationen kann das Auto auch teilautomatisiert fahren und nutzt dazu Kamera- und Radarsysteme, die bis zu 500 Meter vorausschauen. Außerdem verwendet die A-Klasse Karten und Navigationsdaten für weitere Assistenz-Funktionen.