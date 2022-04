Von: Björn Jahner | 22.04.22

PATTAYA: Die in Thailand agierenden bilateralen Handelskammern laden am Freitag, 29. April 2022 von 18.00 bis 21.00 Uhr zum nächsten „GTCC Multi-Chamber Eastern Seaboard Networking“ ins The Deck @ Renaissance Pattaya Resort & Spa (Karte) in Na-Jomtien ein, diesmal ausgerichtet von der Deutsch-Thailändischen Handelskammer (GTCC).

Die Veranstaltung ist der perfekte Anlass, um sein berufliches Netzwerk auszubauen oder bestehende Kontakte zu pflegen. Der Teilnahmepreis für Kammer-Mitglieder beträgt 800 Baht, für Gäste 1.500 Baht. Im Preis inklusive sind alkoholische Getränke, Softdrinks, Finger-Food und der obligatorische ATK-Test.

Vorab erfolgt von 16.00 bis 17.00 Uhr ein Steuerseminar mit Martin Liebenow, Tax Director / Head of German Desk, Mazars in Thailand.

Auskünfte erteilt die Deutsch-Thailändische Handelskammer unter der Rufnummer 02-055.0600 oder per E-Mail.