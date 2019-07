Von: Redaktion DER FARANG | 23.07.19

Fällt der Temperaturrekord? Extreme Hitzewelle kommt

FRANKFURT/OFFENBACH (dpa) - Superhitze im Anmarsch: Mit Temperaturen von bis zu 41 Grad steht Deutschland eine enorme Hitzewelle bevor.



Laut Deutschem Wetterdienst könnten bereits am Mittwoch in einigen Orten im Westen - im Raum Duisburg, sowie im Saarland und an der Mosel - 40 Grad erreicht werden. «Am Donnerstag wird es dann nochmals ein Stück heißer», sagte DWD-Sprecher Andreas Friedrich am Dienstag. Mit Werten von bis zu 41 Grad im Ruhrgebiet, Saarland und im Moseltal könnte es ein historischer Hitzetag werden. Denn dann könnte auch der bisherige Rekord von 40,3 Grad fallen, der 2015 im bayerischen Kitzingen aufgestellt worden war.

Fernfahrer gesteht Tötung der Tramperin Sophia

BAYREUTH (dpa) - Gut ein Jahr nach dem Gewaltverbrechen an der Studentin Sophia Lösche hat der Mordprozess vor dem Landgericht Bayreuth mit einem Geständnis begonnen.



Der angeklagte Fernfahrer gab am Dienstag zu, die 28-jährige Tramperin mitgenommen und mit Eisenrohrschlägen getötet zu haben. Laut Anklage hat der 42-jährige Marokkaner die Tramperin ermordet, um eine sexuelle Straftat zu verdecken. Der Angeklagte gab als Anlass jedoch einen Streit über einen scheinbaren Diebstahl an. Er habe Sophia mit den Schlägen nicht töten wollen.

Schriftstellerin und Büchnerpreisträgerin Brigitte Kronauer ist tot

HAMBURG (dpa) - Die Schriftstellerin und Büchnerpreisträgerin Brigitte Kronauer ist tot.



Sie sei am Montagvormittag im Alter von 78 Jahren nach langer und schwerer Krankheit gestorben, sagte eine Sprecherin des Verlages Klett-Cotta am Dienstag der Deutschen Presse-Agentur. Mit Romanen wie «Frau Mühlenbeck im Gehäus», «Teufelsbrück» und «Der Scheik von Aachen» zählte die vielfach ausgezeichnete Kronauer zu den bedeutendsten deutschen Schriftstellerinnen.

Drohbrief gegen WDR-Journalisten stellt Verbindung zu Lübcke-Mord her

KÖLN (dpa) - In einem Drohbrief gegen einen WDR-Journalisten hat der Verfasser eine Verbindung zum mutmaßlich rechtsextremistisch motivierten Mord am Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke hergestellt.



«Das Schreiben beinhaltet einen Aufruf zum Mord», sagte eine Sprecherin des Westdeutschen Rundfunks (WDR) der Deutschen Presse-Agentur. «Es wird der Kontext zu Walter Lübcke hergestellt.» Die Drohung richtet sich gegen den Leiter der «Monitor»-Redaktion, Georg Restle, der am 11. Juli in den «Tagesthemen» kritisch gegen die AfD Stellung bezogen hatte.

Deutsche Hochstaplerin in USA könnte trotz Netflix-Deal leer ausgehen

NEW YORK (dpa) - Die in den USA zu einer Haftstrafe verurteilte deutsche Hochstaplerin Anna Sorokin könnte trotz eines TV-Deals kein Geld für die Verfilmung ihrer Verbrechen bekommen.



Wie mehrere lokale Medien berichteten, will die New Yorker Staatsanwaltschaft eine Zahlung von 70.000 Dollar (knapp 63.000 Euro) vom Streamingdienst Netflix an Sorokin stoppen. Die Summe ist Teil eines Vertrags, den die 28-Jährige unterschrieben hatte, damit aus ihrer Geschichte über die Täuschung der New Yorker High Society eine Fernsehserie wird.

Kreuzfahrt-Reedereien besorgt wegen Konflikts am Persischen Golf

HAMBURG/ROSTOCK (dpa) - Der Konflikt am Persischen Golf wird von Kreuzfahrtreedereien in Deutschland mit Sorge verfolgt.



Die Lage werde permanent beobachtet und von eigenen wie externen Experten analysiert, teilte die größte deutsche Kreuzfahrtreederei Aida Cruises aus Rostock mit. «Auf Basis dieser Analysen entscheiden wir für jede einzelne Reise, ob zusätzliche Maßnahmen oder gegebenenfalls Änderungen im Reiseverlauf eingeleitet werden», sagte eine Sprecherin. Konkretere Angaben machte sie nicht.

«Poppa Funk» Art Neville mit 81 Jahren gestorben

NEW YORK (dpa) - Der amerikanische Musiker Art Neville von der Band The Neville Brothers aus New Orleans ist tot.



«Poppa Funk» (Papa Funk), wie sein Spitzname lautete, starb am Montag im Alter von 81 Jahren im Beisein seiner Frau, wie sein Manager Kent Sorrell der Deutschen Presse-Agentur bestätigte. Neben den Neville Brothers war der zweifache Grammy-Gewinner Teil der Bands The Meters und The funky Meters.