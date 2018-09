Von: Redaktion DER FARANG | 20.09.18

Anleger wählen Ryanair-Führungsspitze trotz Turbulenzen wieder

DUBLIN (dpa) - Die Anteilseigner von Europas größtem Billigflieger Ryanair haben bei ihrer Hauptversammlung der Führungsspitze einen Denkzettel verpasst.



Zwar wählten die Aktionäre den Verwaltungsratsvorsitzenden David Bonderman und Unternehmenschef Michael O'Leary am Donnerstag in der Nähe von Dublin wieder - Bonderman bekam jedoch nur 70,5 Prozent Zustimmung. O'Leary erzielte immerhin 98,5 Prozent und sieht keinen Grund zum Aufgeben, wie er bei dem Treffen in Irland sagte. Die deutsche Pilotengewerkschaft Vereinigung Cockpit (VC) hatte zuvor die Ryanair-Aktionäre aufgerufen, die Führung auszutauschen. Die irische Fluggesellschaft liegt europaweit mit Piloten und Flugbegleitern im Streit über Löhne und Arbeitsbedingungen. Die Ryanair-Spitze steht angesichts der wiederholten Streiks unter Druck.

Einzelhandel: Schlechte Stimmung in den Innenstädten

DÜSSELDORF (dpa) - Der heiße Sommer und der Onlinehandel setzen den Einzelhandel in den Innenstädten immer mehr unter Druck.



Trotz der insgesamt guten Konjunktur verschlechterte sich nach einer Branchenumfrage des Handelsverbandes Deutschland (HDE) zwischen Januar und Juni bei jedem zweiten Händler in den Stadtzentren die Geschäftslage. Verantwortlich für den Einbruch bei den Kundenzahlen ist nach Einschätzung des HDE-Hauptgeschäftsführers Stefan Genth aktuell nicht nur die wachsende Bedeutung des Onlinehandels. Im Supersommer 2018 hätten auch die hohen Temperaturen den Verbrauchern häufig die Lust auf eine Shopping-Trip verdorben. «Bei 38 Grad macht ein Einkaufsbummel keinen Spaß.»

Mobilfunkanbieter kommen beim Netzausbau voran

BONN/DÜSSELDORF (dpa) - Wer in Deutschland zum Smartphone greift, hat vielerorts inzwischen eine etwas schnellere Datenübertragung als früher.



So stieg die LTE-Netzabdeckung der drei großen Betreiber von Mobilfunkstationen hierzulande - der Deutschen Telekom, Vodafone und Telefónica - in den vergangenen Monaten an, wie aus Zahlen der Konzerne hervorgeht. Vodafone nahm nach eigenen Angaben im Juli und August rund 400 neue, schnelle LTE-Stationen in Betrieb und kommt damit inzwischen auf rund 17 000 LTE-Anlagen sowie eine Abdeckung von rund 93 Prozent der Bevölkerung. Das waren 3700 solcher Standorte mehr als im März 2016 und sieben Prozentpunkte mehr in der Abdeckung. LTE wird auch 4G genannt, es ist also die vierte Mobilfunkgeneration und der aktuell schnellste kommerziell eingesetzte Übertragungsstandard.

«Kind+Jugend» gestartet - Sicherheit und Digitalisierung im Fokus

KÖLN (dpa) - Die weltgrößte Messe für Baby-und Kinderausstattung «Kind+Jugend» ist am Donnerstag mit Neuheiten bei Kinderwagen, Autositzen, Spielzeug und Möbeln an den Start gegangen.



Im Fokus der rund 1250 Aussteller aus 53 Ländern - ein erneuter Rekord - stehen die Themen Sicherheit und zunehmend auch digitale Helfer und Vernetzung. Als Weltneuheit wird ein «intelligenter eKinderwagen» präsentiert, bei dem zwei lautlose Elektromotoren das Schieben bergauf unterstützen oder auch automatisch abbremsen. Das System lässt sich über eine App steuern, die sich via Bluetooth mit dem Kinderwagen verbindet. Bis Sonntag wird auch ein mit Sensoren ausgestatteter Autositz gezeigt, der mit dem Mobiltelefon verbunden ist und Alarm auslösen kann. Rund ums Babybettchen spielen «smarte Helfer» ebenfalls eine wachsende Rolle.

Studie: Klimaschutz braucht schnelles Aus für Diesel und Benziner

BERLIN (dpa) - In Europa dürften einer Studie zufolge ab 2025 keine neuen Diesel- und Benzinautos mehr zugelassen werden, wenn die Erderwärmung auf 1,5 Grad begrenzt werden soll.



Für Plug-in-Hybride müsste im Jahr 2028 Schluss sein, heißt es in der Berechnung des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt, die Greenpeace in Auftrag gegeben hat. Die Angaben gelten für ein Szenario, in dem die Erderwärmung mit einer Wahrscheinlichkeit von 66 Prozent 1,5 Grad nicht überschreitet. Im Pariser Klimaabkommen hat sich die Weltgemeinschaft darauf verständigt, sie deutlich unter zwei Grad und möglichst bei 1,5 Grad zu halten.

EU-Verbraucherkommissarin: Verliere Geduld mit Facebook

BRÜSSEL (dpa) - Die EU-Kommission erhöht den Druck auf das Online-Netzwerk Facebook wegen der mangelhaften Anwendung von europäischen Verbraucherschutzregeln.



«Ich will nicht verbergen, dass ich ziemlich ungeduldig werde», sagte EU-Verbraucherschutzkommissarin Vera Jourova am Donnerstag in Brüssel. Die Beratungen liefen bereits seit gut zwei Jahren. Facebook habe nun bis Ende des Jahres Zeit, um alle Bedenken auszuräumen. Andernfalls könnten die nationalen Behörden Strafen verhängen. «Ich will jetzt Resultate sehen.» Die EU-Kommission und die europäischen Verbraucherschutzbehörden stoßen sich vor allem daran, dass Facebook seinen Nutzern im Kleingedruckten verschweige, dass ihre Daten auch für kommerzielle Zwecke genutzt werden.

Dax steigt zeitweise über 12 300 Punkte - TecDax verliert

FRANKFURT/MAIN (dpa) - Der Dax hat sich am Donnerstag weiter erholt. Am Nachmittag gewann der deutsche Leitindex 0,61 Prozent auf 12.293,00 Punkte.



Der MDax als Index der mittelgroßen deutschen Werte verbesserte sich zuletzt um 0,18 Prozent auf 26.297,03 Punkte. Der Technologiewerte-Index TecDax verlor indes 1,53 Prozent auf 2.823,04 Punkte. Für den Leitindex der Eurozone EuroStoxx 50 ging es um 0,83 Prozent aufwärts. Am Rentenmarkt sank die Umlaufrendite von 0,31 Prozent am Vortag auf 0,30 Prozent. Der Euro stieg in der Spitze bis auf 1,1777 US-Dollar und wurde zuletzt knapp darunter gehandelt. Am Mittwochnachmittag hatte die Europäische Zentralbank (EZB) den Referenzkurs auf 1,1667 US-Dollar festgesetzt.