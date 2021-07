Nachrichten aus der Sportwelt am Sonntag

Von: Redaktion (dpa) | 25.07.21 | Aktualisiert um: 14:20 | Überblick

Deutsches Badminton-Mixed überrascht in Tokio

TOKIO: Das deutsche Badminton-Mixed Mark Lamsfuß und Isabel Herttrich hat in Tokio im zweiten Gruppenspiel überrascht. Die Weltranglisten-13. besiegten am Sonntag nach 41 Minuten die Olympia-Zweiten von Rio, Chan Peng Soon und Goh Liu Ying aus Malaysia, mit 21:12, 21:15. Im Spiel gegen Tang Chun Man und Tse Ying Suet aus Hongkong soll am Montag der Einzug ins Viertelfinale geschafft werden.

«Heute waren wir in allen Spielbereichen besser als die Gegner», sagte Lamsfuß. Die Niederlage aus dem ersten Gruppenspiel gegen die an Position zwei gesetzten Chinesen Huang Dong Ping und Wang Yi Lyu am Tag zuvor hatten die Deutschen gut weggesteckt. «Auch da hatten wir schon gut gespielt, wir hatten genug Selbstvertrauen», so Lamsfuß. In das Spiel mit den Malaysiern waren die Deutschen bestens vorbereitet hineingegangen, wie Herttrich erläuterte. Das Trainer und Betreuerteam hatte insgesamt sechs Spiele der Gegner auf Video Punkt für Punkt analysiert und die Schwächen herausgearbeitet. «Wir wussten, dass wir gewinnen können», so Herttrich.

Im Damen-Einzel musste die dreifache deutsche Meisterin Yvonne Li in ihrem ersten Gruppenspiel eine 17:21, 4:21-Niederlage gegen die an Position drei gesetzte Japanerin Nozomi Okuhara hinnehmen. Die 23-Jährige lag im ersten Satz mit 9:2 und 16:12 vorne, dann kippte das Spiel. «Ich konnte das hohe Level leider nicht durchhalten», sagte Li. Ihre Gegnerin Okuhara war 2017 Weltmeisterin und ist eine der Gold-Favoritinnen.

Olympia-Organisatoren bemängeln Corona-Verstöße bei Siegerehrungen

TOKIO: Nach Umarmungen und Verstößen gegen das Maskengebot bei Olympia-Medaillenzeremonien im Schwimmen haben die Organisatoren der Tokio-Spiele an das Einhalten der Corona-Regeln erinnert. «Wir bitten und ermahnen jeden, die Regeln zu beachten, wer auch immer man ist», sagte Mark Adams, Sprecher des Internationalen Olympischen Komitees, am Sonntag. Nach der 4 x 100-Meter-Freistilstaffel der Frauen hatten die Teams aus Australien, Kanada und den USA auf dem Podium keine Maske getragen und wurden bei Umarmungen gesehen. Ähnliche Szenen gab es bei der Siegerehrung nach den 400 Meter Lagen der Männer.

«Es ist keine freundliche Bitte, sondern eine Verpflichtung, sowohl für den Sport wie auch für alle Beteiligten», sagte IOC-Sprecher Adams. Alle im Olympia-Umfeld seien gebeten, sich an die sogenannten Playbooks zu halten, die umfassenden Handbücher für die Corona-Regeln bei den Sommerspielen in Japan.

«Wir verstehen die freudige Aufregung und fühlen mit den Athleten, aber leider mussten wir die Regeln strenger machen. Diese Botschaft wird immer wieder bekräftigt, nicht nur an die Athleten», betonte Adams. Wegen der Folgen der Corona-Pandemie gilt in Tokio während Olympia zum vierten Mal ein Notstand, alle Zuschauer sind ausgeschlossen.

Einer Mitteilung der Organisatoren vom Sonntag zufolge hat es im Zusammenhang mit den Olympischen Spielen seit dem 1. Juli 132 Neuinfektionen gegeben, 13 davon bei Athleten.

Skeetschützin Messerschmidt mit Final-Chancen

TOKIO: Skeetschützin Nadine Messerschmidt aus Suhl hat gute Chancen, das Olympia-Finale am Montag zu erreichen. Die 27-jährige Debütantin, die im Vorjahr den Weltcup in Nikosia (Zypern) gewann und zuletzt EM-Vierte im kroatischen Osijek wurde, traf am Sonntag auf der Asaka Shooting Range mit drei vor ihr platzierten Schützinnen 72 Scheiben. «Eine Medaille ist drin. Wenn sie gut durch die Nacht kommt, kann sie mitmischen», sagte Heiner Gabelmann, der Sportdirektor des Deutschen Schützenbundes (DSB).

Vor den letzten 50 Schuss in den Qualifikationsrunden vier und fünf am Montag (ab 2.00 Uhr/MESZ) ist Messerschmidt aussichtsreiche Achte. Für das anschließende Finale (7.50 Uhr/MESZ) qualifizieren sich die besten sechs Schützinnen. Mit jeweils 75 Treffer an der Spitze liegen die Italienerin Diana Bacosi und die Chinesin Meng Wei. Dritte ist die Amerikanerin Jewell Austen Smith (73).

Experte warnt: Viele Japaner ignorieren wegen Olympia Corona-Regeln

TOKIO: Die Olympischen Spiele drohen nach Ansicht eines Experten indirekt zu einem Anstieg der Corona-Infektionszahlen zu führen. Nicht die Olympia-Teilnehmer seien das Hauptproblem, sagte der Politikprofessor Koichi Nakano von der Sophia University in Tokio am Sonntag der Deutschen Presse-Agentur. Vielmehr sei es der Umstand, dass die Spiele überhaupt stattfinden zu einem Zeitpunkt, da die Bevölkerung über den immer wieder verlängerten Corona-Notstand zunehmend «frustriert» sei. «Die Leute werden ungeduldig und hören nicht mehr auf die Regierung», sagte Nakano und führte als Beispiel die Radrennen am Vortag an. Zahlreiche Zuschauer waren am Straßenrand zu sehen, mitunter standen sie in mehreren Reihen an der Strecke.

Im Vorfeld der Spiele hatte sich eine Mehrheit der Bevölkerung noch gegen die Spiele ausgesprochen. Doch jetzt, da die Spiele begonnen haben, würden manche denken, «es mache keinen Sinn, zu protestieren. Jetzt könne man die Spiele auch unterstützen», sagte Nakano. «Das ist ein sehr typisch japanisches Denken», so der Politikwissenschaftler. Hinzu komme, dass praktisch sämtliche Fernsehstationen in Folge des massiven Einflusses der japanischen Werbeagentur Dentsu, die als exklusiver Marketingpartner der Spiele auch die Werbe-Slots vergebe, von den Olympischen Spiele vereinnahmt worden seien. Es sei in ihrem Interesse, die Bürger durch Dauerberieselung für Olympia zu gewinnen.

Das dadurch geschürte Interesse an den Spielen führe dazu, dass viele Bürger ungeachtet aller Appelle der Regierung nicht zu Hause blieben, sondern wie bei den Radrennen so nah wie möglich etwas von Olympia mitbekommen wollten. So hatten sich auch zur Eröffnungsfeier Hunderte dicht gedrängt vor dem Stadion eingefunden und sich das Feuerwerk angeschaut, obwohl sie nicht ins Stadion hinein durften. Nakano befürchtet in den nächsten Tagen einen drastischen Infektionsanstieg. Dass die Zahlen im Moment niedrig seien, läge daran, dass über die Feiertage und das Wochenende kaum getestet worden sei. Mit dem Appell des Staates, zu Hause zu bleiben, sei es wie mit einem starken Raucher, «der seinen Kindern erklärt, sie sollten nicht rauchen».

Zwei Tage Wettkampfpause beim Rudern in Tokio

TOKIO: Die Ruder-Wettkämpfe bei den Olympischen Spielen in Tokio machen zwei Tage Zwangspause. Wegen erwartetet Winde und möglicherweise unfairer Bedingungen kommt es weder am Montag noch am Dienstag zu Rennfahrten auf dem Sea Forest Waterway, teilten die Organisatoren am Sonntag mit. Betroffen ist davon unter anderem das Finale der Doppelvierer mit Frieda Hämmerling (Kiel), Franziska Kampmann (Waltrop), Carlotta Nwajide (Hannover) und Daniela Schultze (Potsdam), die nun erst am Mittwoch (3.50 Uhr/MESZ) die Chance bekommen, Olympiasiegerinnen zu werden.

Auch andere Medaillen-Kandidaten des Deutschen Ruder-Verbands sind betroffen. Die Leichtgewichts-Doppelzweier Jonathan Rommelmann (Krefeld) und Jason Osborne (Mainz) fahren ihr Halbfinale einen Tag verspätet. Sie sind statt am Dienstag nun am Mittwoch wieder dran. Für Oliver Zeidler verschiebt sich das Halbfinale im Einer in der Folge von Mittwoch auf Donnerstag. Infolge der Verschiebungen am Montag war der Vorlauf des Deutschland-Achters am Wochenende von Sonntag auf Samstag vorgezogen worden.

Surfer Glatzer bei Olympia ausgeschieden

TOKIO: Surfer Leon Glatzer ist bei den Olympischen Spielen ausgeschieden. Der 24-Jährige belegte bei der Olympia-Premiere seines Sports am Sonntag in der zweiten Runde den vierten Platz von fünf Wellenreitern und verpasste damit den dritten Durchgang, für den sich die besten drei Surfer seines Heats qualifizierten. Glatzer erhielt für seine besten Wellen in Japan 10,43 Punkte. Der Australier Julian Wilson, der Dritter wurde, kam auf 11,27 Zähler. Die meisten Punkte in Glatzers Durchgang bekam der Italiener Leonardo Fioravanti mit 12,53 Zählern.

In der ersten Runde am Tsurigasaki Surfing Beach hatte Glatzer den direkten Einzug in den dritten Durchgang nur um die Winzigkeit von 0,10 Zählern hinter dem zweitplatzierten Michel Bourez aus Frankreich verpasst. Er wird nun mit Olympia-Rang 17 gewertet. Glatzer hat deutsche Eltern, ist auf Hawaii geboren und in Costa Rica aufgewachsen.

Fechterin Ebert scheitert knapp an Ex-Weltmeisterin Volpi

TOKIO: Florettfechterin Leonie Ebert ist bei den Olympischen Spielen in Tokio im Achtelfinale unglücklich ausgeschieden. Die 21-Jährige unterlag der an Position vier gesetzten Italienerin Alice Volpi am Sonntag mit 13:15. In einem spannenden und mitunter hitzigen Gefecht mit vielen engen Entscheidungen lag die gebürtige Würzburgerin gegen die Weltmeisterin von 2018 zwischenzeitlich mit 7:2 vorne, gab ihre Führung aber aus der Hand. Zuvor hatte sie sich bei ihrer Olympia-Premiere in einem ebenso ausgeglichenen Duell mit der Amerikanerin Jacqueline Dubrovich mit 15:14 durchgesetzt.

«Ich habe einen guten Tag erwischt und bin mit meinem Fechten zufrieden», resümierte Ebert. Auch gegen die favorisierte Volpi sei sie «nah dran» gewesen. Die Heimreise trete sie daher mit einem guten Gefühl an. «Es war mein Kindheitstraum, zu Olympia zu kommen. Nach den vielen, vielen Jahren harter Arbeit ist es unglaublich, dass ich es geschafft habe», sagte sie. «Ich bin stolz. Ich hätte ein bisschen mehr rausholen können. Das macht mich hungrig auf mehr.»

Ebert ist die einzige deutsche Fechterin, die an den Spielen in Japan teilnahm. Und sie war auch die einzige Starterin des Deutschen Fechter-Bunds am zweiten Wettkampftag in der Makuhari Messe-Halle B. Die Säbel-Herren um den scheidenden Athletensprecher und vierfachen Europameister Max Hartung waren am Samstag ebenfalls überraschend früh ausgeschieden. Am Montag gehen die Florett-Herren Benjamin Kleibrink, Peter Joppich und André Sanita auf die Planche.

Gewichtheber Brandhuber verärgert: «Habe es verbockt»

TOKIO: Gewichtheber Simon Brandhuber war nach seinem verpatzten Olympia-Debüt von sich selbst enttäuscht. «Das war nix», sagte der Vize-Europameister von 2019 nach seinem Wettkampf am Sonntag im Tokyo International Forum. «Ich bin schon sehr, sehr enttäuscht.» Brandhuber schaffte in der Gewichtsklasse bis 61 Kilogramm nur eine Zweikampfleistung von 268 Kilogramm (Reißen: 123, Stoßen: 145) und hoffte vor dem Auftritt der Favoriten-Riege auf eine Platzierung vielleicht unter den Top Ten.

«Nach den letzten Wochen hat sich natürlich schon abgezeichnet, dass das nicht der Wettkampf meines Lebens wird», befand der 30-Jährige vom AV 03 Speyer, der sich im November am linken Knie hatte operieren lassen müssen und auch immer wieder Rückenprobleme hatte. Auch mit Blick auf den Gewichtsklassenwechsel - zuvor bis 67 Kilogramm - und seine körperlichen Beschwerden sei es das «schwierigste Jahr» seiner Karriere gewesen.

Brandhuber beklagte am Sonntag vor allem im Reißen eine schwache Leistung. «Im Grunde habe ich es heute verbockt, ich hätte mehr rausholen müssen», sagte er. Sein Ziel sei nun Olympia 2024. Er sei «höchstmotiviert, mich in Paris anders zu präsentieren», versprach Brandhuber. «Fertig bin ich noch lange nicht.»

Tennis-Star Osaka mit erfolgreichem Comeback in japanischer Heimat

TOKIO: Zwei Tage nach dem Entzünden der olympischen Flamme hat Tennis-Star Naomi Osaka den ersten Schritt für den erhofften Gewinn der Goldmedaille in Tokio geschafft. In ihrem verlegten Erstrundenmatch bei den Sommerspielen in ihrem Heimatland besiegte die 23 Jahre alte Japanerin die Chinesin Zheng Saisai am Sonntag mit 6:1, 6:4 und gab damit ein erfolgreiches Tennis-Comeback.

Für Osaka war es das erste Match seit Ende Mai. Sie hatte sich bei den French Open in Paris nach der ersten Runde zurückgezogen und längere Depressionsphasen öffentlich gemacht. In der zweiten Runde trifft sie auf die Schweizerin Viktorija Golubic.

In Tokio ist Osaka umso mehr die Topfavoritin, weil die australische Weltranglisten-Erste Ashleigh Barty bereits in der ersten Runde ausschied. Die Wimbledonsiegerin verlor überraschend gegen die Spanierin Sara Sorribes Tormo 4:6, 3:6.

Das Match der japanischen Hoffnungsträgerin Osaka war anfangs schon für Samstag angesetzt gewesen. Für Osakas prominente Rolle war die Partie aber verschoben worden: Am Freitagabend hatte sie im Olympiastadion der japanischen Hauptstadt das Feuer für die XXXII. Olympischen Spiele entzündet. «Ohne Zweifel die größte sportliche Errungenschaft und Ehre, die ich jemals in meinem Leben haben werde», schrieb die Gewinnerin von vier Grand-Slam-Turnieren anschließend.

Athletensprecherin Köhler: Olympische Medaille als «Kindheitstraum»

TOKIO: Als Vizeweltmeisterin will Langstreckenschwimmerin Sarah Köhler auch bei den Olympischen Spielen in den Medaillenkampf eingreifen. «Zunächst möchte ich meine bestmögliche Leistung abliefern, am Ende aus dem Becken steigen und sagen können, dass ich alles gegeben habe», sagte die Athletensprecherin der Schwimmer der Deutschen Presse-Agentur. «Aber natürlich habe ich auch den Kindheitstraum einer olympischen Medaille, den ich mir gerne erfüllen würde.»

Köhler, die Verlobte von Doppel-Weltmeister Florian Wellbrock, springt an diesem Montag im Vorlauf über 1500 Meter Freistil erstmals in das Olympiabecken. «Ich möchte in Tokio hauptsächlich meinen eigenen Erwartungen genügen. Alles andere blende ich aus», sagte die 27-Jährige.

Ratschläge nimmt Köhler gerne von Doppel-Olympiasiegerin Britta Steffen an, die 2008 in Peking als letzte deutsche Beckenschwimmerin auf das Olympia-Podest kam. «Britta ist mittlerweile eine gute Freundin, die zum einen sehr viel Erfahrung im Sport gesammelt hat und zum anderen eine wahnsinnige Persönlichkeit. Ich lege viel Wert auf ihren Rat, da sie viele Dinge sehr neutral sehen kann, immer ein offenes Ohr hat und eine unglaubliche Ruhe ausstrahlt», sagte sie.

Radprofi Geschke frustriert über Quarantäne-Bedingungen

TOKIO: Der bei den Olympischen Spielen positiv auf das Coronavirus getestete Radprofi Simon Geschke hat die Umstände der Quarantäne beklagt. «Man wird um 7.00 Uhr von einem Lautsprecher geweckt im Zimmer. Dann muss man Fieber und Sauerstoffsättigung messen. Für mich ist es unverständlich, warum das so früh sein muss, wenn man dann den ganzen Tag kaum etwas zu tun hat», sagte der 35-Jährige am Sonntag der dpa. Geschke verglich das Hotel, bei dem Türen und Fenster verschlossen sind, mit einer Psychiatrie.

Die Wäsche müssen die Bewohner des Hotels selbst im Waschbecken waschen, dreimal täglich dürfen sie zum Essen abholen in die Lobby. Dabei ist es untersagt, sich eigenes Essen zu bestellen. Geschke muss wohl mindestens acht Tage in der Quarantäne verbringen. Laut Regularien wird der Berliner erst am sechsten Tag erneut getestet und dann noch einmal 24 Stunden später. Sind diese Tests negativ, darf man das Hotel am Folgetag verlassen.

Japaner Horigome gewinnt Skateboard-Premiere bei Olympia

TOKIO: Der Japaner Yuto Horigome hat die Olympia-Premiere im Skateboard-Wettbewerb gewonnen.

In der Disziplin Street setzte sich der 22-Jährige am Sonntag bei den Spielen in seiner Geburtsstadt Tokio vor Kelvin Hoefler aus Brasilien und dem Amerikaner Jagger Eaton durch. Im Ariake Sports Park mussten die Skateboarder auf einer straßenähnlichen Strecke zwei Läufe à 45 Sekunden absolvieren und fünf Tricks zeigen, die jeweils gesondert bewertet wurden. Die Deutschen Tyler Edtmayer und Lilly Stoephasius treten in der anderen Skateboard-Disziplin Park am 4. (Frauen) und 5. August (Männer) an.

Zverev ohne Probleme zum Auftakt des olympischen Tennis-Turniers

TOKIO: Ohne Probleme hat Tennis-Hoffnungsträger Alexander Zverev auch seine Olympia-Premiere im Einzel gewonnen. Einen Tag nach dem erfolgreichen Auftakt im Doppel-Wettbewerb besiegte der Medaillenkandidat am Sonntag den klaren Außenseiter Lu Yen-Hsun aus Taiwan 6:1, 6:3. Nach nur 59 Minuten war die einseitige Partie auf dem zweitgrößten Platz des Ariake Tennis Parks in Tokio entschieden. In der zweiten Runde trifft der 24 Jahre alte Hamburger nun auf Daniel Elahi Galan aus Kolumbien.

Zuvor hatten in den Einzel-Wettbewerben bereits Jan-Lennard Struff und Anna-Lena Friedsam den Einzug in die zweite Runde geschafft. Im Doppel war Zverev bereits am Samstag ein erfolgreicher Auftakt gemeinsam mit Struff gelungen.

Nach Corona-Wirbel im deutschen Team: Buchmann wie geplant abgereist

TOKIO: Radprofi Emanuel Buchmann ist wie geplant von den Olympischen Spielen abgereist. Das bestätigte sein Teamkollege Simon Geschke am Sonntag der Deutschen Presse-Agentur. Nach dem positiven Corona-Test von Geschke war zunächst unklar, ob dessen Zimmerkollege Buchmann nach Hause fliegen durfte. Der Ravensburger war mehrfach negativ getestet worden, musste aber statt im Teamhotel im Olympischen Dorf übernachten.

Buchmann hatte in der Nacht vor dem Straßenrennen das Hotel der deutschen Radsportler am Mount Fuji verlassen müssen und wurde ins knapp zwei Stunden entfernte Tokio zu einem PCR-Test gefahren. Erst vier Stunden vor dem Rennen am Samstag erhielt der 28-Jährige die Starterlaubnis. Im Rennen hielt Buchmann bis etwa 35 Kilometer vor dem Ziel mit der Spitzengruppe mit, belegte am Ende Platz 29.

Judoka Seidl scheidet bei Olympia zum Auftakt aus

TOKIO: Auch am zweiten Tag der olympischen Judo-Wettkämpfe in Tokio ist der deutsche Starter gleich im ersten Kampf ausgeschieden. Sebastian Seidl aus Abensberg verlor am Sonntag sein Duell in der Gewichtsklasse bis 66 Kilometer mit dem Russen Jakub Schamilow durch Bestrafungen in der Verlängerung. Der 31-Jährige wurde mit einem dritten Shido bestraft und dadurch disqualifiziert.

Am Vortag waren Katharina Menz und Moritz Plafky ebenfalls zum Auftakt gescheitert. Die 30 Jahre alte Menz aus Backnang (bis 48 Kilogramm) unterlag der Chilenin Mary Dee Vargas Ley in der Verlängerung durch Waza-ari. Der 25 Jahre alte Plafky aus Hennef (bis 60 Kilogramm) verlor gegen den Belgier Jorre Verstraeten ebenfalls im Golden Score mit Ippon.

Das Trio gehörte nicht zu den Anwärtern für eine Medaille. Aus dem Aufgebot des Deutschen Judo-Bundes dürften Weltmeisterin Anna-Maria Wagner (bis 78 Kilogramm) und die WM-Dritte Theresa Stoll (57 Kilogramm) die größten Hoffnungen auf Edelmetall sein. Bei den Männern gilt der Weltranglisten-Zehnte Dominic Ressel (bis 81 Kilogramm) als aussichtsreichster Kandidat. Ziel ist eine bessere Ausbeute als 2016 in Rio de Janeiro, als am Ende nur einmal Bronze stand.

Kimigayo und Hinomaru - Japans Hymne und Nationalflagge

TOKIO: Wenn Japans Athleten bei Olympia in Tokio Gold gewinnen, erlebt das Fernsehpublikum ihn öfter: Den Moment, wenn Japans Nationalflagge «Hinomaru» emporgezogen wird und dazu die Hymne «Kimigayo» (Auf Deutsch etwa: Die Regentschaft Unseres Kaisers) erklingt. Beim Text des Liedes handelt es sich um ein altes Gedicht, das in mehreren Gedichtsammlungen enthalten ist, wobei der Verfasser unbekannt ist. Ins Deutsche übertragen könnte er etwa lauten: «Möge Ihre Regentschaft tausend Generationen, ja achttausend Generationen dauern - Bis der Stein zum Felsen wächst - Bis auf Felsen Moos wächst.»

Im Jahre 1860 hatte der Brite John William Fenton, der erste Kapellmeister der japanischen Armee, eine Melodie für «Kimigayo» entworfen. Es war ein erster Versuch, japanische und westliche Musik zu verbinden. Sie wurde aber nur bis zum Jahr 1876 verwendet. Vier Jahre später arrangierte Hayashi Hiromori eine Melodie, für die der Deutsche Franz Eckert als Nachfolger von Fenton eine westliche Instrumentation entwickelte. Diese Version wurde erstmals 1880 am japanischen Kaiserhof anlässlich des Geburtstages von Kaiser Meiji vorgetragen. Bald war das Lied an Nationalfeiertagen in Schulen sowie bei staatlichen Zeremonien und Sportveranstaltungen zu hören.

Die «Hinomaru»-Fahne, die eine stilisierte rote, aufgehende Sonne auf weißem Grund zeigt, und das Lied «Kimigayo» wurden zwar allgemein als Nationalflagge und -hymne Japans betrachtet, hatten lange Zeit aber nur Symbolcharakter aus Gewohnheit. Immer wieder kam es zu Kontroversen, weil Kritiker darin Symbole der militaristischen Vergangenheit des Landes sehen. Für Japans rechtsgerichtete Kreise verkörpern sie dagegen den Stolz der Nation. Erst 1999 wurden Kimigayo und Hinomaru-Flagge per Gesetz zum Nationalsymbol erklärt.

Überraschung beim Tennis in Tokio: Barty in erster Runde raus

TOKIO: Mit dem Aus für Wimbledonsiegerin Ashleigh Barty hat es beim olympischen Tennisturnier in Tokio gleich am zweiten Wettkampftag die erste große Überraschung gegeben.

Die australische Weltranglisten-Erste verlor bei ihrer Olympia-Premiere am Sonntag gegen die Spanierin Sara Sorribes Tormo in zwei Sätzen mit 4:6, 3:6. Sorribes Tormo ist die Nummer 48 der Welt. Neben der japanischen Weltranglisten-Zweiten Naomi Osaka, die ebenfalls am Sonntag ins Turnier startet, galt Barty als Topfavoritin auf die Goldmedaille.

Tennisprofi Murray verzichtet auf Einzel-Wettbewerb bei Olympia

TOKIO: Für den zweimaligen Olympiasieger Andy Murray sind die Sommerspiele in Tokio im Einzel bereits vor dem ersten Auftritt beendet. Der 34 Jahre alte schottische Tennisprofi zog sich am Sonntag wenige Stunden vor seiner geplanten Erstrundenpartie gegen den Kanadier Felix Auger-Aliassime wegen Oberschenkelproblemen aus dem Wettbewerb zurück. Im Doppel will er aber im Achtelfinale gegen das deutsche Duo Kevin Krawietz und Tim Pütz antreten.

«Ich bin wirklich enttäuscht, aber das medizinische Personal hat mir davon abgeraten, in beiden Events zu spielen», sagte Murray in einer Mitteilung des britischen Teams. Er wolle sich auf das Doppel gemeinsam mit Joe Salisbury konzentrieren.

2012 und 2016 hatte Murray in London und Rio de Janeiro die Goldmedaille gewonnen und damit als erster Tennisprofi zwei Olympiasiege im Einzel nacheinander gefeiert. Bei den Sommerspielen in Tokio war Murray, der wegen schwerer Hüftprobleme schon vor dem Karriereende gestanden hatte, Außenseiter und hatte in dem Kanadier Auger-Aliassime eine knifflige Auftaktaufgabe vor sich. Im Spielplan wurde er durch den Australier Max Purcell ersetzt.

Zeidler in Tokio souverän im Halbfinale - Doppelvierer ohne Medaille

TOKIO: Welt- und Europameister Oliver Zeidler hat bei den Olympischen Spielen in Tokio auch sein Viertelfinale dominiert und ist ungefährdet ins Halbfinale eingezogen. Einen Tag nach seinem 25. Geburtstag war der Ruderer aus Ingolstadt am Sonntag zwar mehr als zwölf Sekunden langsamer als noch zum Start am vergangenen Freitag, aber auch sein norwegischer Dauerkontrahent Kjetil Borch und der im Vorlauf ebenfalls starke Grieche Stefanos Ntouskos waren in ihren Viertelfinals deutlich langsamer. Zeidler zählt neben dem Deutschland-Achter in Japan zu den größten Medaillenkandidaten des Deutschen Ruder-Verbandes (DRV).

Zuvor vergab der Herren-Doppelvierer als erstes Boot des DRV die letzte Chance auf eine Olympia-Medaille. Max Appel (Magdeburg), Hans Gruhne (Potsdam), Tim Ole Naske (Hamburg) und Karl Schulze (Berlin) kamen am Sonntag im Hoffnungslauf auf Rang vier und verpassten damit das A-Finale. Den Weg dorthin schafften die Boote aus Großbritannien und Estland mit deutlichem Vorsprung auf den deutschen Doppelvierer, der in Japan nun noch maximal den siebten Platz schaffen kann.

«Wir haben uns hier definitiv unter Wert verkauft und sind zwei wirklich schlechte Rennen gefahren. Woran es liegt? Keine Ahnung. Es ist absolut enttäuschend, weil in der Mannschaft viel mehr drin steckt vom Potenzial her und den Fähigkeiten», sagte Gruhne der Deutschen Presse-Agentur. «So hinterherzufahren, das wird der Mannschaft nicht gerecht.» Gruhne war genau wie Karl Schulze 2016 in Rio bereits Olympiasieger im Doppelvierer geworden.

Bereits für die Medaillen-Rennen qualifiziert sind der Deutschland-Achter, der Frauen-Doppelvierer und der leichte Herren-Doppelzweier. Insgesamt ist der DRV in Tokio in sieben Bootsklassen vertreten.

Bitteres Aus für Solja und Franziska im Tischtennis-Viertelfinale

TOKIO: Das deutsche Tischtennis-Mixed Petrissa Solja und Patrick Franziska ist trotz starker Leistung auf dramatische Weise im Olympia-Viertelfinale an Gastgeber Japan gescheitert. Das Duo aus Berlin und Saarbrücken lag in dem umkämpften Duell am Sonntag in Tokio im entscheidenden siebten Satz bereits klar vorne, vergab mehrere Matchbälle und unterlag am Ende unglücklich mit 3:4. «Es ist schon bitter, wir haben so hoch geführt am Ende», sagte Solja.

«Sie haben dann gar keine Fehler mehr gemacht», urteilte Franziska über das japanische Mixed Jun Mizutani und Mima Ito. «Je näher sie rankommen, umso nervöser wirst du natürlich.» Bundestrainer Jörg Roßkopf sagte über das dramatische Ende: «Das ist natürlich hart, ganz klar. Wir hatten die Möglichkeiten, das Spiel zuzumachen.»

Die 27-jährige Solja und der zwei Jahre ältere Franziska verpassten damit bei der olympischen Premiere des Mixed-Wettbewerbs auch die Chance auf die erste Medaille für den Deutschen Tischtennis-Bund in Tokio. «Es wäre eine Riesen-Chance gewesen», sagte Roßkopf.

Europameisterin Solja hat im Einzel noch eine Medaillenchance, dort bestreitet sie am Montag ihre erste Partie. «Es wird mich jetzt schon noch ärgern», sagte sie. «Ich brauche noch ein paar Minuten, aber dann denke ich, dass ich das dann hinter mir lassen kann.» Sowohl für die Europameisterin als auch für den Weltranglisten-16. Franziska stehen in Tokio zudem noch die Wettbewerbe mit der Mannschaft an.

Kein deutscher Schwimmer im Finale über 100 Meter Brust

TOKIO: Die deutschen Schwimmer Lukas Matzerath und Fabian Schwingenschlögl haben bei den Olympischen Spielen in Tokio den Einzug in das Finale über 100 Meter Brust verpasst. Der Neckarsulmer Schwingenschlögl wurde am Sonntag in seinem Halbfinale in 59,32 Sekunden Vierter, der Frankfurter Matzerath schlug im anderen Lauf nach 59,31 Sekunden an. «Es hat eigentlich alles geklappt, mehr war nicht drin heute», sagte Schwingenschlögl.

Zuvor war Henning Mühlleitner über 400 Meter Freistil Vierter geworden und hatte nur ganz knapp die erhoffte erste Medaille für die deutschen Beckenschwimmer seit 13 Jahren verfehlt.

Über 4 x 100 Meter Freistil stellte die australische Frauen-Staffel einen Weltrekord auf. Mit einer Zeit von 3:29,69 Minuten gewannen die Schwimmerinnen Gold vor Kanada und den USA. Die bisherige Bestmarke über die Distanz lag bei 3:30,05 Minuten und war im April 2018 auch durch ein australisches Team aufgestellt worden.

Überraschend nur Fünfte wurde Ungarns Schwimmstar und Weltrekordlerin Katinka Hosszu über 400 Meter Lagen. Gold holte sich die ausgelassen gefeierte Japanerin Yui Ohashi vor den Amerikanerinnen Emma Weyant und Hali Flickinger.

Olympia-Aus: US-Golfstar DeChambeau positiv auf Corona getestet

TOKIO: US-Golfstar Bryson DeChambeau wird die Olympischen Spiele in Tokio wegen eines positiven Corona-Tests verpassen. Bei dem 27-jährigen Amerikaner wurde die Infektion vor seiner Abreise in die japanische Hauptstadt festgestellt, teilte das US-Team am Sonntag mit. Damit fehlt einer der Favoriten auf die Goldmedaille bei dem olympischen Golfturnier (29. bis 1. August) im Kasumigaseki Country Club. Der US-Open-Sieger von 2020 wird nun durch seinen Landsmann Patrick Reed ersetzt.

«Ich bin zutiefst enttäuscht, nicht für das Team USA an den Olympischen Spielen teilnehmen zu können», sagte DeChambeau in der Mitteilung. «Mein Land zu repräsentieren bedeutet mir die Welt. Ich wünsche dem Team USA für nächste Woche in Tokio viel Glück.» Der Weltranglisten-Sechste will sich nun darauf konzentrieren, gesund zu werden und auf die US-Tour zurückzukehren.

DeChambeaus Markenzeichen sind seine gewaltigen, langen Abschläge. Der gebürtige Kalifornier hatte vor gut einem Jahr in kurzer Zeit immens an Muskelmasse zugelegt. DeChambeaus neue Figur erinnert an den grünen Comic-Helden «Hulk» mit den überdimensionalen Muskelpaketen.

Australische Frauen-Staffel holt Schwimm-Gold mit Weltrekord

TOKIO: Die australische Frauen-Staffel hat bei den Olympischen Spielen einen Weltrekord über 4 x 100 Meter Freistil aufgestellt.

Mit einer Zeit von 3:29,69 Minuten gewannen die Schwimmerinnen aus Australien am Sonntag in Tokio die Goldmedaille. Im Finale setzten sie sich vor den Teams aus Kanada und den USA durch. Die bisherige Bestmarke über die Distanz lag bei 3:30,05 Minuten und war im April 2018 auch durch ein australisches Team aufgestellt worden.

Zehn weitere Corona-Fälle im Olympia-Umfeld

TOKIO: Die Olympia-Organisatoren von Tokio haben zwei weitere Corona-Fälle bei Athleten bestätigt.

Insgesamt vermeldeten die Macher der Sommerspiele am Sonntag zehn Neuinfektionen im Umfeld der Sommerspiele. Damit stieg die Zahl der positiven Tests bei den Spielen seit Beginn der Erfassung am 1. Juli auf 132. Einer der betroffenen Athleten ist der Mitteilung zufolge ein niederländischer Ruderer. Das Oranje-Team hatte bereits am Samstag den Corona-Fall des 21 Jahre alten Finn Florijn bestätigt. Im deutschen Team hatte es am Eröffnungstag durch Radsportler Simon Geschke den ersten Corona-Infizierten gegeben.

Doppelvierer als erstes deutsches Boot ohne Medaillenchance in Tokio

TOKIO: Der Herren-Doppelvierer hat als erstes Boot des Deutschen Ruder-Verbands keine Chance mehr auf eine Medaille bei den Olympischen Spielen in Tokio. Max Appel (Magdeburg), Hans Gruhne (Potsdam), Tim Ole Naske (Hamburg) und Karl Schulze (Berlin) kamen am Sonntag im Hoffnungslauf auf Rang vier und verpassten damit das A-Finale. Den Weg dorthin schafften die Boote aus Großbritannien und Estland mit deutlichem Vorsprung auf den deutschen Doppelvierer, der in Japan nun noch maximal den siebten Platz schaffen kann.

«Wir haben uns hier definitiv unter Wert verkauft und sind zwei wirklich schlechte Rennen gefahren. Woran es liegt? Keine Ahnung. Es ist absolut enttäuschend, weil in der Mannschaft viel mehr drin steckt vom Potenzial her und den Fähigkeiten», sagte Gruhne der Deutschen Presse-Agentur. «So hinterherzufahren, das wird der Mannschaft nicht gerecht.» Gruhne war genau wie Karl Schulze 2016 in Rio bereits Olympiasieger im Doppelvierer geworden.

Bereits für die Medaillen-Rennen qualifiziert sind der Deutschland-Achter, der Frauen-Doppelvierer und der leichte Herren-Doppelzweier. Insgesamt ist der DRV in Tokio in sieben Bootsklassen vertreten.

Meinungsäußerungen bei Olympia: IOC will von Fall zu Fall entscheiden

TOKIO: Das Internationale Olympische Komitee hat seine strikte Haltung zu politischen Meinungsäußerungen während olympischer Wettkämpfe geändert. Bereits bei den Tokio-Spielen soll von Fall zu Fall entschieden werden, was zulässig sei oder nicht. «Jeder Fall muss im Kontext einzeln betrachtet werden», sagte IOC-Sprecher Christian Klaue im Deutschlandfunk-Podcast «Players». «Eine schwarze Armbinde als Zeichen der Anteilnahme für eine aktuelle Situation ist gegebenenfalls anders zu bewerten, als eine schwarze Armbinde zur Erinnerung an ein Ereignis, das schon lange zurückliegt», sagte er.

Die Regel 50 der Olympischen Charta verbietet eigentlich politische Meinungsäußerungen auf dem Spielfeld. Das IOC hat den deutschen Hockey-Frauen aber eine Ausnahme gewährt. Kapitänin Nike Lorenz darf die Regenbogen-Binde in Tokio tragen, nachdem der Deutsche Olympische Sportbund und der Deutsche Hockey-Bund einen entsprechenden Antrag gestellt hatten. «Wir haben eine kleine Arbeitsgruppe ins Leben gerufen, die diese Anfragen schnell und unbürokratisch im Rahmen der bestehenden Regel 50.2-Richtlinien bearbeitet», sagte Klaue.

Beachvolleyball-Spielerin Karla Borger begrüßt die langsame Öffnung des IOC. «Das ist ein Meilenstein, den die Mädels da vom Hockey gesetzt haben», sagte sie im Deutschlandfunk. «Ich finde es einfach zeitgemäß, dass Athleten so etwas dürfen.»

Der DOSB sei «grundsätzlich offen für alles», was den Athleten erweiterte Möglichkeiten gebe, sagte Präsident Alfons Hörmann am Sonntag der Deutschen Presse-Agentur. «Wir sind da in einer Mittlerrolle zwischen den Interessen der Athleten und der Verpflichtung als Nationales Olympisches Komitee, ihnen auch aufzuzeigen, wo es schwierig wird. Stichwort: Siegerehrung.» Die im Hockey gefundene Kompromissvariante, «dass es während des Spiels optische Signale geben kann, ist eine gute, akzeptable Lösung für alle», meinte Hörmann.

Hockey-Damen starten mit Sieg gegen Olympiasieger Großbritannien

TOKIO: Die deutschen Hockey-Damen sind erfolgreich in das Olympia-Turnier in Tokio gestartet. Gegen Rio-Olympiasieger Großbritannien setzte sich das Team von Trainer Xavier Reckinger bei brütender Hitze im Oi Hockey Stadium am Ende verdient mit 2:1 (1:1) durch. Viktoria Huse (24. Minute/Siebenmeter) und Charlotte Stapenhorst (33.) erzielten die deutschen Tore beim wichtigen Startsieg. Sarah Jones (13.) hatte die Britinnen am Sonntag mit 1:0 in Führung gebracht.

Für die deutsche Mannschaft, die vor fünf Jahren Olympia-Bronze gewonnen hatte, geht es am Montag mit dem Spiel gegen Indien weiter. Die weiteren Gegner der «Danas», wie das Team genannt wird, sind Irland, Südafrika und Welt- und Europameister Niederlande. Die besten Vier aus der Sechsergruppe qualifizieren sich für das Viertelfinale.

Nach schwachem Beginn fanden die deutschen Damen immer besser ins Spiel - auch weil die Britinnen bei den Strafecken patzen. Lediglich bei der 1:0-Führung verwandelte Jones eine der zehn Strafecken, die der Olympiasieger zugesprochen bekam. Deutschland erkämpfte sich nach einer Leistungssteigerung mit Herz und Leidenschaft einen wichtigen Erfolg in der schweren Gruppe.

Die Kapitänin der deutschen Hockey-Nationalmannschaft, Nike Lorenz, lief mit einer Regenbogenbinde auf ihrem linken Stutzen auf. Lorenz hatte die bunte Binde als Symbol für sexuelle Diversität seit Monaten und zuletzt auch in einigen Spielen bei der EM getragen - und damit weltweit für Aufsehen gesorgt.

Iranerin Alizadeh gewinnt für Flüchtlings-Team gegen Iranerin

TOKIO: Bei den Spielen in Rio de Janeiro holte sie 2016 noch die erste Medaille für eine Athletin aus dem Iran überhaupt, jetzt trat sie fünf Jahre später in Tokio für das Flüchtlingsteam des IOC an: Die in Deutschland lebende Taekwondo-Kämpferin Kimia Alizadeh hat am Sonntag in der Gewichtsklasse bis 57 Kilogramm in der Qualifikation gewonnen - gegen Nahid Kiyani aus dem Iran.

Im zweiten Flüchtlingsteam in der Olympia-Geschichte stehen 29 Athletinnen und Athleten. Sieben jetzt in Deutschland lebende Sportler waren vom Internationalen Olympischen Komitee nominiert worden. Neben Kimia Alizadeh schafften es die Schwimmer Alaa Maso und Yusra Mardini, Boxer Wessam Salamana, Judoka Ahmad Alikaj sowie Karateka Wael Shueb und Saeid Fazloula (Kanu) in die Mannschaft.

Deutsche Basketballer verlieren zum Olympia-Auftakt gegen Italien

SAITAMA: Die deutschen Basketballer sind mit einer Niederlage in ihr erstes olympisches Turnier seit 13 Jahren gestartet. Die Mannschaft von Trainer Henrik Rödl musste sich Italien mit 82:92 (43:46) geschlagen geben und verpasste am Sonntag in Saitama nördlich von Tokio den ersten Schritt in Richtung Viertelfinale. Bester deutscher Werfer vor leeren Rängen in der Super Arena war Maodo Lo mit 24 Punkten.

In der Vorrundengruppe B trifft Deutschland nun am Mittwoch (3.00 Uhr/MESZ) auf Nigeria und anschließend am kommenden Samstag auf den WM-Vierten Australien. Die beiden besten Teams der Gruppe ziehen sicher in die Runde der letzten Acht ein, zudem kommen zwei der drei Drittplatzierten in die erste K.o.-Runde. Bei ihrer zuvor letzten Olympia-Teilnahme war die Auswahl des Deutschen Basketball Bundes um Superstar Dirk Nowitzki 2008 in Peking in der Vorrunde gescheitert.

15:14: Fechterin Ebert kämpft sich ins Olympia-Achtelfinale

TOKIO: Florettfechterin Leonie Ebert ist bei den Olympischen Spielen in Tokio ins Achtelfinale eingezogen. Die 21-Jährige gewann ihr spannendes Auftaktduell mit der Amerikanerin Jacqueline Dubrovich am Sonntag nach einem Kraftakt mit 15:14. Ebert geriet bei ihrer Olympia-Premiere in der Makuhari Messe-Halle zunächst in Rückstand, kämpfte sich aber zurück und lag zwischenzeitlich schon mit 14:11 in Führung. Sie musste allerdings nochmal zittern, setzte dann aber doch den entscheidenden Treffer.

Ebert ist die einzige deutsche Starterin am zweiten Wettkampftag der Fechter in Tokio. Die Säbel-Herren um Max Hartung waren am Samstag früh ausgeschieden. Am Montag gehen die Florett-Herren Benjamin Kleibrink, Peter Joppich und André Sanita auf die Planche.

Bierhoff zum Olympia-Team: Hätte mir mehr Unterstützung gewünscht

TOKIO: Oliver Bierhoff hätte sich aus der Fußball-Bundesliga mehr Unterstützung für das deutsche Olympia-Team gewünscht. «Wir vertreten bei Olympia unser Land und den deutschen Fußball, und das Turnier kann für die Persönlichkeitsentwicklung der Spieler viel bedeuten», sagte der Direktor Nationalmannschaften und Akademie im Interview der «Welt am Sonntag».

Nach zahlreichen Absagen war Trainer Stefan Kuntz nur mit 15 Feldspielern und drei Torhütern nach Japan reisen - erlaubt ist ein Kader von 22 Spielern. In der Neuauflage des Olympia-Finales von 2016 gab es gegen Brasilien prompt eine 2:4-Niederlage. Am Sonntag (13.30 Uhr/MESZ) gegen Saudi-Arabien im zweiten Gruppenspiel steht das Olympia-Team unter Druck. Erstmals wird Max Kruse vom 1. FC Union Berlin die Mannschaft als Kapitän auf das Feld führen.

Bierhoff forderte, in den kommenden Jahren bei den jüngeren Jahrgängen aufzuholen. Man dürfe sich vom Gewinn des EM-Titels der U21 nicht blenden lassen, sagte der 53-Jährige. Der DFB-Direktor verwies darauf, dass bei den Niederländern sieben U21-Spieler im EM Kader der A-Mannschaft standen, bei den Engländern seien es sogar acht gewesen - mit Jamal Musiala vom FC Bayern München und Kai Havertz vom FC Chelsea habe Deutschland nur zwei Profis aufgeboten. «Das zeigt die hohe Qualität an jungen Spielern bei den anderen Nationen.»

Freistilschwimmer Mühlleitner wird Olympia-Vierter über 400 Meter

TOKIO: Schwimmer Henning Mühlleitner hat eine Medaille bei den Olympischen Spielen nur ganz knapp verpasst. Der 25-Jährige belegte am Sonntag in Tokio über 400 Meter Freistil den vierten Platz. Mühlleitner war völlig überraschend als Vorlaufbester in den Endlauf eingezogen und hatte damit Hoffnungen auf die erste Medaille der deutschen Beckenschwimmer seit 2008 geweckt. Damals hatte sich Britta Steffen zur Doppel-Olympiasiegerin gekrönt. Mühlleitner blieb auf einer Weltrekordstrecke von Paul Biedermann in 3:44,07 über seiner Bestzeit von 3:43,67 Minuten aus dem Vorlauf am Samstag. Er schlug zeitgleich mit dem Österreicher Felix Auböck an.

Den Sieg im Finale sicherte sich der Tunesier Ahmed Hafnaoui. Silber ging an den Australier Jack McLoughlin, Bronze holte Kieran Smith aus den USA. Mühlleitner, EM-Dritter 2018, hat eine längere Leidensgeschichte hinter sich. Lange fiel er wegen einer rätselhaften Bakterienerkrankung nach einer Knie-Operation aus, verpasste deshalb auch die WM 2019.

Dass Mühlleitner in Tokio starten konnte, verdankt der Neckarsulmer auch dem Verzicht von Doppel-Weltmeister Florian Wellbrock. Denn bei der Olympia-Qualifikation hatte er hinter Wellbrock und dem in Tokio im Vorlauf ausgeschiedenen Lukas Märtens nur die drittbeste Zeit erreicht. Da sich Wellbrock aber auf die ganz langen Strecken bei Olympia konzentriert, verzichtete er auf den Startplatz auf der Nebenstrecke.

Vor dem Rennen über die 400 Meter Freistil hatte sich der US-Amerikaner Chase Kalisz über 400 Meter Lagen zum ersten Olympiasieger der Schwimmer in Tokio gekrönt. Silber ging an dessen Landsmann Jay Litherland, Bronze an den Australier Brendon Smith. Der deutsche Jacob Heidtmann hatte als Vorlaufzwölfter das Finale verpasst.

Bogenschießen: Deutsches Frauen-Team verpasst bei Olympia das Finale

TOKIO: Die deutschen Bogenschützinnen haben bei den Olympischen Spielen in Tokio im Team-Wettbewerb das Finale verpasst und kämpfen nun um Bronze. Michelle Kroppen (Jena), Charline Schwarz (Feucht) und Lisa Unruh (Berlin) verloren am Sonntag im Yumenoshima Park im Halbfinale gegen die russischen Bogenschützinnen mit 1:5 (54:54, 48:51, 52:57) und kämpfen nun gegen Belarus um Rang drei.

Das Trio um Unruh, die 2016 in Rio mit Silber die erste deutsche Einzel-Medaille in dieser Sportart überhaupt geholt hatte, hatte zuvor noch beim 6:2 gegen Mexiko für eine Überraschung gesorgt. Favorit auf Gold ist Übermacht Südkorea. Die Serien-Olympiasiegerinnen waren auch beim 5:1 im Halbfinale gegen Belarus klar überlegen.

Surfer Glatzer verpasst direkten Einzug in nächste Runde ganz knapp

TOKIO: Surfer Leon Glatzer hat den direkten Einzug in die dritte Runde bei den Olympischen Spielen ganz knapp verpasst. Der 24-Jährige belegte bei der Olympia-Premiere seines Sports am Sonntag in der ersten Runde den dritten Platz und lag dabei mit 10,00 Punkten nur die Winzigkeit von 0,10 Zählern hinter dem zweitplatzierten Michel Bourez aus Frankreich. Erster wurde der brasilianische Surf-Superstar Gabriel Medina, der für seine besten Wellen 12,23 Punkte erhielt.

Während Medina und Bourez direkt weiterkamen, hat Glatzer in der zweiten Runde, einer Art Hoffnungslauf, noch die Chance, die nächste Runde in Japan zu erreichen. Glatzer hat deutsche Eltern, ist auf Hawaii geboren und in Costa Rica aufgewachsen.

Luftpistolenschützinnen Wimmer und Karsch verpassen Finale deutlich

TOKIO: Die Luftpistolenschützinnen Carina Wimmer aus Landau und Monika Karsch aus Regensburg haben das Finale deutlich verpasst.

Das bayerische Duo kam am Sonntag in der Qualifikation auf der Asaka Shooting Range mit 571 und 568 Ringen nur auf den Plätzen 20 und 29. Olympia-Debütantin Wimmer, die bei der Europameisterschaft im kroatischen Osijek überraschend die Goldmedaille in dieser Disziplin gewann, fand mit Serien von 95, 94 und 93 nur schwer in den Wettkampf. Ihre Steigerung am Ende reichte jedoch nicht mehr für den Sprung ins Finale der besten Acht. Karsch, Olympia-Zweite von Rio mit der Sportpistole, startete mit einer 98er Runde vielversprechend, leistete sich dann aber bei Serien von 95 und 91 Ringen zu viele Patzer.

Jubel in Japan über erstes Olympia-Gold - Regierungschef gratuliert

TOKIO: Nach all den Problemen, Skandalen und Widerständen im Vorfeld der Olympischen Spiele in Tokio hat Gastgeber Japan nun auch Grund zur Freude. Die Titelseiten japanischer Sportzeitungen waren am Sonntag komplett gefüllt mit der Nachricht von der ersten Goldmedaille für Japan durch Judoka Naohisa Takato. Nach «Tränen von 5 Jahren» endlich die «Revanche für Bronze in Rio» titelte die Zeitung «Nikkan Sports» neben einem formatfüllenden Takato, wie er lächelnd die Faust zum Sieg ballt. «Ich kann im Moment wirklich nichts denken, aber ich bin sehr dankbar, dass die Olympischen Spiele in Tokio stattfinden konnten», sagte Japans Held mit Blick auf die gewaltigen Herausforderungen durch die andauernde Corona-Pandemie.

Japans Regierungschef Yoshihide Suga rief Takato am Sonntag von seinem Amtssitz aus an und gratulierte ihm. Er habe gespürt, mit welcher Zähigkeit der Judoka zum Sieg strebte. «Ich denke, viele waren bewegt, die Tränen eines Mannes nach dem Wettkampf zu sehen», wurde der Ministerpräsident des Gastgeber-Landes weiter zitiert. Am selben Tag holten noch weitere japanische Athleten das begehrte Gold nach Hause: Yuto Horigome verewigte sich als der erste in den Geschichtsbüchern, der die Wettbewerbe in der neuen Olympia-Disziplin Skateboard für sich entschied. Tränen der Freude auch bei der Schwimmerin Yui Ohashi nach ihrer Goldmedaille über 400 Meter Lagen.

Auch Takatos Familie und Unterstützer, die seine Kämpfe zu Hause am Fernseher verfolgten, waren aus dem Häuschen. Ihr Jubel war umso stärker, weil der Judoka nicht nur eine Goldmedaille gewann, sondern auch noch obendrein die erste für sein Land. «Mir fehlen die Worte», sagte Takatos Vater Norihiro zu japanischen Reportern, der wie seine ganze Familie beim Sieg von den Sitzen sprang. «Es war wundervoll. Ich möchte ihn loben», sagte der stolze Vater über den Sohn. «Ich denke, er hat endlich sein eigenes Judo gefunden. Ich wünsche mir für ihn, dass er von jetzt an nach Größe als Person strebt.»

Eigentlich hatte Takatos Familie gehofft, ihn vor Ort im legendären Nippon Budokan anfeuern zu können. Doch wegen der Corona-Pandemie hatten die Organisatoren beschlossen, Zuschauer von nahezu allen Wettkämpfen bei den Olympischen Spielen auszuschließen. «Es gab Argumente für und gegen die Spiele. Aber ich bin stolz, dass er seine Ergebnisse erzielen konnte», sagte Takatos Mutter Etsuko erfreut.

Basketball-Bundestrainer Rödl: Das Team ist der Star

TOKIO: Kurz vor dem Auftakt in das olympische Basketball-Turnier hat Bundestrainer Henrik Rödl seiner Mannschaft noch einmal ein Kompliment gemacht. «Die tragende Rolle ist das Team selbst. Das ist das, was dieses Team am meisten prägt. Es ist immer ein anderer, im Endeffekt aber immer alle. Das und die Verteidigung sind die größte Stärke», sagte der 52 Jahre alte Rödl im «Sportbuzzer»-Interview. «Man hat den Eindruck, wenn es bei einem mal besonders gut klappt in einem Spiel, hilft die Mannschaft ihm, noch besser zu sein.»

Das deutsche Team trifft am Sonntag (6.40 Uhr/ARD und Eurosport) auf Italien. Weitere Gegner sind Nigeria und Australien. Alle drei Mannschaften seien gut, meinte Rödl. «Italien haben wir beim Supercup zweimal geschlagen. Sich aber in der Qualifikation in Serbien durchzusetzen ist ein Zeichen für sich. Nigeria und Australien haben in Freundschaftsspielen gegen die USA gewonnen. Das muss nicht unbedingt alles heißen, weil Team USA vielleicht noch nicht so fit war wie später, aber das ist schon eine Duftmarke. Alle sind gespickt mit Talent und NBA-Spielern.»

Der wegen seiner Teilnahme an einer Demonstration gegen die Anti-Corona-Maßnahmen in der Kritik stehende Joshiku Saibou habe sich gut in die Mannschaft eingefügt und sie ihn gut aufgenommen, sagte Rödl. «Am Anfang mit einer gewissen Distanz und ein paar Fragen. Diese Zeit haben sich die Spieler genommen. Aber jetzt sind wir eine Einheit.»

1:1 gegen Hannover: Werder Bremen enttäuscht bei Zweitliga-Auftakt

BREMEN: Werder Bremen ist mit einer Enttäuschung in die erste Zweitliga-Saison seit 40 Jahren gestartet. Im Nordduell mit Hannover 96 spielte der Bundesliga-Absteiger am Samstagabend nur 1:1 (0:0). Vor 14.000 Zuschauern im Wohninvest Weserstadion gingen die Bremer zwar in der 49. Minute durch ein Eigentor von Simon Falette in Führung. Doch nur sechs Minuten später glich Marvin Ducksch (55.) mit einem schönen Heber für Hannover schon wieder aus. Dass die 96er bei strömendem Regen das gefährlichere Team waren, hatte sich schon vorher bei einem Lattenschuss von Florent Muslija (25.) und einem Pfostentreffer des 27-jährigen Ducksch (53.) gezeigt.

FC Bayern 2:2 gegen Ajax: Nagelsmann wartet weiter auf ersten Sieg

MÜNCHEN: Auch beim Heimdebüt ist Trainer Julian Nagelsmann der erste Sieg mit dem FC Bayern verwehrt geblieben. Ohne die weiterhin fehlenden EM-Teilnehmer mussten sich die Münchner am Samstag beim ersten Spiel in den Trikots mit den fünf Meistersternen gegen Ajax Amsterdam mit einem 2:2 (1:1) begnügen. Eric Maxim Choupo-Moting (40. Minute) und Tanguy Nianzou (48.) trafen vor erstmals wieder 8500 Zuschauern in der Allianz Arena. Zakaria Labyad (10.) nach einem Patzer von Torwart Sven Ulreich und Victor Jensen (50.) trafen für Hollands Fußball-Rekordmeister, der auch nicht komplett antrat.

Schalke-Kapitän Latza fällt bis auf Weiteres aus

GELSENKIRCHEN: Fußball-Zweitligist FC Schalke 04 muss vorerst auf seinen Kapitän Danny Latza verzichten. Wie der Bundesliga-Absteiger am Samstag mitteilte, zog sich der 31-Jährige am Freitag beim mit 1:3 verlorenen Zweitliga-Auftakt gegen den Hamburger SV eine Außenbandverletzung im linken Knie zu. Er wird den Knappen nach Club-Angaben bis auf Weiteres fehlen. Der frühere Mainzer belebte eine halbe Stunde lang das Mittelfeld, ehe er wegen seiner Knieverletzung vom Platz musste.

BVB auch mit Haaland weiter auf Formsuche: 0:2 im Test gegen Bilbao

ST. GALLEN: Borussia Dortmund bleibt auch zwei Wochen vor dem ersten Pflichtspiel der neuen Saison auf Formsuche. Gehandicapt durch das Fehlen von sieben EM-Teilnehmern, die noch Sonderurlaub genießen, unterlag der Fußball-Bundesligist am Samstag in St. Gallen dem spanischen Erstligisten Athletic Bilbao mit 0:2 (0:0). Am zweiten Tag des Trainingslagers in Bad Ragaz in der Schweiz mangelte es dem BVB an Frische und Kreativität. Vor 3527 Zuschauern im Kybunpark trafen Raul Garcia (50. Minute/Foulelfmeter) und Daniel Vivian (57.) zum verdienten Sieg des Vorjahres-Zehnten aus Spanien. Auch der erstmals in dieser Sommervorbereitung eingesetzte Torjäger Erling Haaland konnte noch keine Akzente setzen. Nach seiner Auswechslung zur Pause war vom Dortmunder Offensivspiel jedoch noch weniger zu sehen.

Nächste Testspielpleite für Wolfsburg: 1:2 gegen AS Monaco

UNTERPREMSTÄTTEN: Trotz einer über weite Strecken guten Leistung hat der VfL Wolfsburg in der Vorbereitung auf die neue Saison die nächste Testspiel-Niederlage kassiert. Zum Abschluss des Trainingslagers in Österreich musste sich der Fußball-Bundesligist am Samstag der AS Monaco mit 1:2 (1:0) geschlagen geben. Yannick Gerhardt brachte den Champions-League-Teilnehmer in der 39. Minute in Führung. Nach dem Seitenwechsel unterlief dem vom 1. FC Köln gekommenen Sebastiaan Bornauw in seinem ersten Einsatz für die Niedersachsen zunächst ein Eigentor (65.). Drei Minuten später machte Aleksandr Golovin den Sieg für das von Niko Kovac trainierte Team aus der französischen Ligue 1 perfekt.

Borussia Mönchengladbach besiegt Metz im Testspiel 1:0

MÖNCHENGLADBACH: Fußball-Bundesligist Borussia Mönchengladbach hat in der Saisonvorbereitung unter dem neuen Trainer Adi Hütter seinen ersten Erfolg verbucht. Der Bundesliga-Achte der vergangenen Saison bezwang am Samstag in Mönchengladbach den französischen Erstligisten FC Metz mit 1:0 (0:0). Für die mit nur wenigen Stammspielern angetretenen Gladbacher erzielte Conor Noß vor 630 Zuschauern das Tor des Tages (87.).

Eintracht Frankfurt verliert Test gegen Strasbourg

FRANKFURT/MAIN: Fußball-Bundesligist Eintracht Frankfurt hat ein Testspiel gegen RC Strasbourg verloren. Der französische Erstligist setzte sich am Samstag mit 3:2 (1:2) durch. Für die Eintracht traf in einer spielerisch ansprechenden ersten Halbzeit der Hausherren Ajdin Hrustic doppelt (6./22. Minute). Ludovic Ajorque (20.) und Adrien Thomasson (52.) konnten jeweils ausgleichen, Habib Diallo (82.) besorgte den Siegtreffer der Gäste.

Union 2:0 gegen Nizza - Sami Khedira sieht Tor von Bruder Rani

IMST: Der 1. FC Union bleibt in der Vorbereitung auf die neue Fußball-Saison ungeschlagen. Im vierten Testspiel des Sommers bezwang der Berliner Bundesligist im Rahmen des Trainingslagers den französischen Erstlisten OGC Nizza mit 2:0 (1:0). Die Tore für die Eisernen schossen am Samstag in Imst Mittelfeld-Neuzugang Rani Khedira (15. Minute) und Robin Knoche (53.). Unter den rund 600 Zuschauern in der Velley Arena waren 400 Union-Fans und auch Rio-Weltmeister Sami Khedira, der nach der vergangenen Saison bei Hertha BSC seine Karriere beendete.

Jedvaj wechselt von Bayer zu Rangnick-Club Lokomotive Moskau

LEVERKUSEN: Fußball-Bundesligist Bayer Leverkusen und sein kroatischer Verteidiger Tin Jedvaj gehen ab sofort getrennte Wege. Wie der Club am Samstag mitteilte, wechselt der 25-Jährige mit sofortiger Wirkung zum russischen Pokalsieger Lokomotive Moskau. Jedvaj spielte seit 2014 für den Werksclub, lediglich unterbrochen von einer einjährigen Ausleihe zum Bundesligisten FC Augsburg in der Saison 2019/20.

Edmonton Oilers draften deutsches Eishockey-Talent Münzenberger

EDMONTON: Die Edmonton Oilers aus der nordamerikanischen Eishockey-Liga NHL haben sich die Rechte am deutschen Talent Luca Münzenberger von den Kölner Haien gesichert. Der kanadische Club, bei dem in Stürmerstar Leon Draisaitl ein gebürtiger Kölner spielt, wählte den Verteidiger am Samstag beim NHL-Draft in der dritten Runde aus. Bei der Talenteziehung wurde Münzenberger insgesamt an 90. Position gezogen. Der 18-Jährige, der zuletzt im U20-Team der Haie spielte, war für die deutsche Auswahl auch bei der vergangenen Junioren-WM in Edmonton im Einsatz. Anschließend drafteten die Washington Capitals in der fünften Runde Haakon Hänelt von den Eisbären Berlin. Der 18 Jahre alte Stürmer wurde als insgesamt 151. Spieler gezogen.

Springreiter Ehning verpasst beim Großen Preis von Berlin den Sieg

BERLIN: Springreiter Marcus Ehning aus Borken hat beim Großen Preis von Berlin nur knapp den Sieg verpasst. Beim Höhepunkt des Fünf-Sterne-Turniers im Sommergarten unter dem Funkturm gewann der Spanier Sergio Alvarez Moya am Samstag im Sattel von Alamo mit einer Zehntelsekunde Vorsprung vor dem ebenfalls fehlerfreien Ehning mit Stargold. Auf Platz drei folgte bei der achten Station der Global Champions Tour der Franzose Kevin Staut mit Tolede.

Tennisprofi Altmaier verpasst Endspiel bei Turnier in Umag

UMAG: Der deutsche Tennisprofi Daniel Altmaier muss nach einer knappen Niederlage noch auf sein erstes Endspiel auf der ATP-Tour warten. Der 22-Jährige aus Kempen verlor am Samstag beim Herren-Turnier im kroatischen Umag sein hart umkämpftes Halbfinale gegen den Franzosen Richard Gasquet 6:7 (2:7), 6:3, 3:6. Allein der erste Satz dauerte 86 Minuten, Routinier Gasquet machte nach 3:11 Stunden schließlich den Sieg perfekt.