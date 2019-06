Von: Redaktion DER FARANG | 18.06.19

PATTAYA: Nach einem Streit mit ihrem französischen Freund sprang eine Thai aus Surin aus dem fünften Stockwerk eines Apartmentblocks am Pratumnak Hill in die Tiefe.

Die 29-Jährige überlebte den Sturz aus der achtstöckigen Wohnanlage On The Hill an der Soi 5 und wurde von Rettungskräften mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert. Der Franzose sagte aus, er habe mit seiner Freundin heftig gestritten. Dann habe sie damit droht, in die Tiefe zu springen. Die Thai sei gestolpert und gefallen.