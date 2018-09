Ein 50.000 Tonnen in den Himmel stinkender Müllberg ist das schmutzige Geheimnis von Koh Tao. Foto: The Nation

KOH TAO: Anwohner und die Behörden auf Koh Tao atmen auf, nachdem die Gemeinde Poonpin in der Provinz Surat Thani zugestimmt hat, 45.000 Tonnen Müll von der Insel aufzunehmen und entsorgen zu lassen.

Etwa 50.000 Tonnen Abfälle warten auf der Inseldeponie auf ihre Entsorgung, täglich wächst der Müllberg um weitere 30 Tonnen in den Himmel. Die Abfallkrise auf der kleinen Insel im Golf von Thailand hat sich zugespitzt, seitdem die Müllverbrennungsanlage defekt ist. Nun soll das Entsorgungsunternehmen Advance Alliance Logistics den Auftrag erhalten haben, den Unrat zu entsorgen, indem der Müll komprimiert, ans Festland nach Surat Thani verschifft und dann auf dem Landweg mit Lastwagen zu einer Müllverbrennungsanlage nach Khon Kaen im Nordosten des Landes transportiert wird. Dort soll er verbrannt und in Treibstoffe umgewandelt werden. Auch, wenn die Freude über die Entsorgung des stinkenden Unrats auf der Insel groß ist, monieren Kritiker zu recht, warum der Müll mit Lastwagen quer durch das ganze Land transportiert wird, anstatt ihn in der nächstmöglichen Verbrennungsanlage zu vernichten.