Von: Björn Jahner | 09.07.23

BANGKOK: Die Thailändische Tourismusbehörde (TAT) veranstaltet aktuell die „Amazing Muay Thai Experience“ in Surat Thani, Nakhon Ratchasima, Uttaradit und Lop Buri, den Ursprungsorten des legendären „Muay Thai Boran“ oder der alten thailändischen Boxstile – Muay Chaiya, Muay Korat, Muay Tha Sao und Muay Lop Buri.

Laut Apichai Chatchalermkit, stellvertretender Gouverneur der TAT für Tourismusprodukte und -geschäfte, ist die Veranstaltung „Amazing Muay Thai Experience“ Teil der 5F-Soft-Power-Strategie der TAT (Food, Fashion, Film, Fight, Festival), die den Tourismus durch einzigartige, neue Reiseerlebnisse auf ein neues Level katapultieren soll.

Muay Thai zieht Touristen an

„Durch die Förderung des legendären Muay Thai auf diese Weise ermuntert man Touris­ten, in die betreffenden Regionen zu reisen, was wiederum dazu beiträgt, die Einnahmen aus dem Tourismus zu erhöhen“, erklärte Khun Apichai.

An den vier Standorten werden Kurse und Aktivitäten angeboten, die die für jede Region einzigartige „Muay Thai Boran“-Technik hervorheben. Dazu gehören „Muay Chaiya“ in der südlichen Region, „Muay Korat“ in der nordöstlichen Region, „Muay Tha Sao“ in der nördlichen Region und „Muay Lop Buri“ in der Zentralebene des Landes.

Nach dem erfolgreichen Auftakt in Surat Thani finden die nächsten Events in Korat, Uttaradit und Lop Buri statt.

Die Auftaktveranstaltung fand vom 30. Juni bis 2. Juli 2023 am Ufer des Tapi-Flusses in Surat Thani statt. Vorgestellt wurde der Boxstil Muay Chaiya, der für seine Verteidigungstechniken bekannt ist.

Regionale Kampfstile

Die zweite Veranstaltung präsentiert die Kampftechnik Muay Korat von Nakhon Ratchasima, die für ihre kraftvollen Tritte und Schläge sowie für ihren auch „Büffelschwungfaust“ genannten Weitwinkelschlag bekannt ist. Sie wird von Freitag, 14. Juli bis Sonntag, 16. Juli 2023 im Einkaufszentrum Central Korat stattfinden.

Bei der dritten Veranstaltung wird Uttaradits schnelle und vielseitige Kampfdisziplin Muay Tha Sao vorgestellt, die eine Kombination aus thailändischen und chinesischen Kampfkunsttechniken ist. Die Veranstaltung findet von Freitag, 11. August bis Sonntag, 13. August 2023 im Wat Yai Tha Sao in Uttaradit statt.

Bei der letzten der vier Veranstaltungen der Reihe wird die schnelle und ausweichende alte Kampfkunst Muay Lop Buri im Mittelpunkt stehen. Die Veranstaltung findet von Freitag, 18. August bis Sonntag, 20. August 2023 im Phra Narai Ratchaniwet bzw. im King Narai’s Palace in Lop Buri statt.

Sak-Yant-Tattoos und vieles mehr

Neben Muay-Thai-Kursen wird jede Veranstaltung Muay-Thai-Kämpfe, spirituelle Sak-Yant-Tätowierungen, eine Marktmeile für Amulette und Talismane, interaktive Muay-Thai-Aktivitäten, Muay-Thai-Kunstvorführungen und Musikkonzerte umfassen.

Weitere Informationen über die Amazing Muay Thai Experience erhalten Sie beim TAT Contact Center unter der Kurzwahl 1672.