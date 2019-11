Motorradtaxifahrer sollen Gehwege verlassen

Von: Redaktion DER FARANG | 06.11.19

BANGKOK: Die Stadtverwaltung will Motorradtaxifahrer bis Ende des Jahres von den Bürgersteigen vertreiben.

In der Hauptstadt nutzen Taxifahrer an 495 Standorten die Gehwege. Das ist nach einem Bericht von „Naew Na“ seit dem Jahr 2014 erlaubt. Motorradfahrer können ihre Maschinen auf Bürgersteigen abstellen, wenn sie auf Fahrgäste warten. Das will die Stadtverwaltung ändern und die Gehwege den Passanten in den 50 Bezirken Bangkoks zurückgeben. Im Norden der Hauptstadt wurden bereits für 253 Standplätze 100 alternative Stellplätze gefunden. Nach Angaben der Stadtverwaltung sind in der Hauptstadt 88.578 Motorradtaxifahrer registriert.