Von: Björn Jahner | 09.04.22

PATTAYA: Viele Monate mussten sich Nachtschwärmer und Liebhaber durchfeierter Clubnächte gedulden, doch nun ist es endlich soweit:

Die Mixx Discotheque Pattaya am Bali-Hai-Pier am südlichen Ende der Walking Street hat bekanntgegeben, dass sie am Samstag, 16. April 2022 ihre unfreiwillige Pandemie-Pause beendet und alle Fans anspruchsvoller House- und Techno-Sounds zur Wiedereröffnung der im „Berlin Watergate“-Stil komplett neugestaltetem House-Area in dem bekannten Nachtclub-Komplex einlädt.

Premiere der Watergate-House-Area

Für pumpende Sounds und ausgelassene Stimmung auf der flashigen LED-Tanzfläche sorgen die beiden Mixx-Resident-DJs Eddie Pay und Matthew White aka Pay & White sowie alle viele u.a. von den legendären Ocenbeats-Festivals am Bamboo Beach Pattaya bekannten Künstler DJ Myles, Patrize, Richard Grey, DK Knight, Groovy T, V, Amp 69 und Chompoo.

Samstag, 16. April 2022 von 18.00 Uhr bis Ende: Reopening Party @ Mixx Discotheque Pattaya, Bali Hai (Karte). Alle Infos auf Facebook.