Mit dem Zug zum Stausee Jolasid

BANGKOK: Die Staatsbahn SRT setzt ab nächsten Monat Sonderzüge von Bangkok zum Staudamm Pa Sak Jolasid in Lopburi ein und nimmt bereits Buchungen entgegen.

Laut Ekkarat Sri-arayayanpong, dem Leiter der SRT-Öffentlichkeitsarbeit, verkehren die Züge auf der Strecke Bangkok-Pa Sak Jolasid samstags und sonntags vom 16. November bis Ende Januar. Die ersten Ausflüge finden am 16. und 17. November statt. Weitere Zugfahrten sind am 23., 24. und 30. November; am 1., 7., 8., 14., 15., 21. und 22. Dezember; am 11., 12., 18., 19., 25. und 26. Januar – insgesamt an 18 Tagen.

Die Züge verlassen Bangkoks Bahnhof Hua Lamphong um 7.10 Uhr und treffen um 11.32 Uhr am Bahnhof Pa Sak Jolasid Dam ein. Die Rückfahrten starten um 15.30 Uhr am Damm und kommen um 18.20 Uhr am Bahnhof Hua Lamphong an. Entlang der Strecke halten die Züge für Fahrgäste in Samsen, Bang Sue, Bang Khen, Don Mueang, Rangsit, Ayutthaya, Saraburi, Kaeng Khoi, Kaeng Sua Ten und Rodfai Loynam am Aussichtspunkt des Damms.

Ein Hin- und Rückfahrtticket für Erwachsene und Kinder kostet 290 Baht in der 3. Klasse mit Ventilatoren und 490 Baht für klimatisierte Wagen der 2. Klasse. Das SRT bietet auch spezielle Wagen für Passagiere an, die in Gruppen reisen wollen. Die Preise variieren je nach Art des Wagens, so 51.400 Baht für einen klimatisierten Wagen, der Platz für 110 Personen bietet. Interessierte Reisende können auf allen Bahnhöfen Vorverkaufskarten kaufen. Weitere Informationen gibt es rund um die Uhr im Call Center 1690 der SRT.