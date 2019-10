Von: Redaktion DER FARANG | 22.10.19

BANGKOK: Mit dem erst kürzlich installierten biometrischen System hat die Immigration auf den internationalen Flughäfen mehr als 1.000 Menschen festgenommen, die auf der schwarzen Liste und Beobachtungslisten standen, sowie über 45.000 Personen mit Overstay festgesetzt.



Darunter waren 700 Menschen, die per Haftbefehl gesucht wurden, teilte der Chef der Immigration, Generalleutnant Sompong Chingduang, am Montag mit. Das biometrische System kann Informationen aus dem Chip in einem Reisepass lesen und diese mit Gesichtsmerkmalen unter Verwendung von UV- und Infrarotlicht vergleichen. So können Beamte feststellen, ob Passagiere gefälschte Reisepässe vorlegen. Innerhalb von nur drei Tagen hat das System der Polizei dabei geholfen, 8.000 illegale Einwanderer, Passagiere mit gefälschten Pässen, Reisende mit mehr als einem Aufenthaltsstatus und Straftäter festzunehmen.

Ein biometrisches System ist in erster Linie ein System zur Beobachtung von Körper und Verhalten, mit dem physiologische Eigenschaften mithilfe von Fingerabdruck, Handflächenabdruck, Stimme, Gesichtserkennung, DNA, Iriserkennung, Netzhaut und Signaturen identifiziert werden können. Die Leistungsfähigkeit dieses Systems hängt jedoch davon ab, dass die zuständigen Stellen, einschließlich der Polizei, der Immigration und des Justizministeriums, ihre Datenbanken aktualisieren und freigeben, um sicherzustellen, dass das System einen Verdächtigen auch nach einem Identitätswechsel identifizieren kann.