Für den Ausbau des U-Tapao International Airport will die U-Tapao International Aviation Company (UTA) bis zu 40 Milliarden Baht investieren. Foto: The Nation

RAYONG: Zusammen mit ihrem privaten Partner, der U-Tapao International Aviation Company (UTA), will die thailändische Regierung voraussichtlich bis zu 40 Milliarden Baht in den Ausbau des internationalen Flughafens U-Tapao in der Provinz Rayong investieren.

Für den Ausbau des Flughafens erhöht die UTA ihr Stammkapital von 4,5 auf 15 Milliarden Baht.

Sobald die Kapitalerhöhung abgeschlossen ist, wird die UTA eine beträchtliche Gesamtinvestition von 40 Milliarden Baht für den Ausbau des Flughafens bereitstellen. Nach Abschluss des Ausbauprojekts werden alle Rechte und das Eigentum an den Luftfahrteinrichtungen an den Staat übertragen.

Der Investitionsplan der UTA in U-Tapao wurde von den ursprünglichen 4 Phasen auf 6 Phasen mit den folgenden Passagierkapazitätsprognosen geändert: