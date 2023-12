Militärfahrzeug fährt in Menschen auf Markt

Von: Redaktion (dpa) | 24.12.23

DAVAO: Auf den Philippinen ist ein Mann am Heiligabend mit einem Militärfahrzeug in Menschen auf einem gut besuchten Markt gefahren.

Zwei Personen wurden bei dem Vorfall in der Stadt Davao im Süden des Landes getötet, drei weitere wurden verletzt, wie der philippinische Sender ABS-CBN am Sonntag unter Berufung auf die Polizei berichtete. Demnach war der Transporter mit laufendem Motor in einer Straße geparkt, als der Mann in die Fahrerkabine sprang und das Fahrzeug in die Passanten steuerte. Bei den Todesopfern handelte es sich den Angaben zufolge um einen 43 Jahre alten Mann und eine 34 Jahre alte Frau. Die Verletzten seien in ein Krankenhaus gebracht worden. Der 44 Jahre alte Verdächtige sei festgenommen worden. Das Motiv für die Tat war zunächst unklar.