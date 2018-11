Von: Björn Jahner | 09.11.18

BANGKOK: Um das Tourismusgeschäft in Bangkok anzukurbeln, ist Duty-Free-Betreiber King Power eine Zusammenarbeit mit der Walt Disney (Thailand) Company eingegangen, um von November bis Januar das Festival „King Power and Disney’s Endless Celebrations“ auf die Beine zu stellen.

Festivalplan. Foto: King Power

Als Veranstaltungsort dient der King-Power-Komplex in der Soi Rangnam. Zu den Höhepunkten zählen unter anderem eine Ausstellung von Mickey-Mouse-Modellen, die von bekannten thailändischen und internationalen Künstlern gestaltet wurden, eine große Parade mit den beliebtesten Disney-Charakteren, ein herrlich blühender Blumengarten und das Anzünden von 1.928 Kerzen zum 90. Geburtstag von Mickey Mouse mit dem Ziel, einen neuen Guinness-Weltrekord aufzustellen. Während des Festivals, das am 2. November begonnen wurde, erhalten die Besucher natürlich viele Möglichkeiten, Original-Wall-Disney-Fanartikel zu kaufen, darunter auch Sonderauflagen, die nur in Thailand erhältlich sind. Das neue Jahr wird zudem mit einer großen Countdown-Party begrüßt. Infos: goo.gl/u3igjD.