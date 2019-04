BERLIN (dpa) - Der österreichische Filmregisseur Michael Haneke (77) wird in Deutschland Mitglied im Orden Pour le mérite. Haneke («Das weiße Band») soll am 2. Juni zusammen mit der Theaterregisseurin Andrea Breth (66) offiziell in dem vom Preußen-König Friedrich Wilhelm IV. gegründeten Orden begrüßt werden.

Die Laudatio im Berliner Konzerthaus hält auf Haneke der Geiger Gidon Kremer, auf Breth der Schriftsteller Peter von Matt, wie die Künstler- und Gelehrtenvereinigung mitteilte. Protektor des Ordens ist der deutsche Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier.

Den aus Gold gefertigten Halsorden tragen - nach den Statuten in seiner seit 1842 bestehenden Form - jeweils höchstens 40 in Deutschland und gleich viele im Ausland wirkende Persönlichkeiten, die sich Verdienste in Wissenschaft und Kunst erworben haben.