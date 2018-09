SATUN: Ein neuer Rekordfund gelang Drogenfahndern in Satun im tiefen Süden des Landes.

Im Bezirk Manang stießen die Beamten auf einen in einer Palmölplantage abgestellten Pick-up-Truck, in dem 280 Kilogramm kristallines Methamphetamin, „Ya Ice“ genannt, versteckt waren. Die Ordnungskräfte wurden zuvor von dem stellvertretenden Chef des Tambon Nikhom Pattana, Supoj Sirisaeng, informiert, dass in einer Plantage ein verdächtiges Fahrzeug gefunden wurde. Das Fahrzeug wurde zur Polizeiwache in Manang gebracht und enthielt auf den ersten Blick mit 24 Kürbissen und zwei Säcken getrockneter Chilis keine auffällige Fracht. Bei der Durchsuchung der Fahrerkabine des Trucks, stießen die Beamten auf ein 1.000 Gramm schweres Paket mit „Ice“, was sie vermuten ließ, dass sich in dem Fahrzeug noch mehr Rauschgift befinden könnte. In verschiedenen Verstecken kamen immer mehr Drogenpakete zum Vorschein, insgesamt 280 Kilogramm „Meth“. Die Polizei ist zuversichtlich, die Schmugglerbande aufzuspüren und strafrechtlich zu belangen.