22/07/2019

THAILAND: Das meteorologische Amt hat am Montagmorgen für weite Teile des Landes Regen vorhersagt.

Das gilt für 40 Prozent der Provinzen. In seiner Prognose sagte die Behörde, dass der Regen aufgrund des gemäßigten Monsuns im Südwesten, der über der Andamanensee und über Ober-Thailand herrscht, sowie einem Tiefdruckgebiet aus Vietnam ausgelöst wird.

Für den Norden wird erwartet, dass der meiste Regen in den Provinzen Mae Hong Son, Chiang Mai, Chiang Rai, Phayao, Phrae, Nan, Phetchabun, Phitsanulok, Sukhothai, Kamphaeng Phet und Tak fällt. Im Nordosten soll es in den Provinzen Loei, Nong Bua Lamphu, Udon Thani, Khon Kaen, Nong Khai, Bueng Kan, Sakon Nakhon, Nakhon Phanom, Nakhon Ratchasima, Sisaket und Ubon Ratchathani regnen. In der Zentralprovinz könnte es Niederschläge zu 30 Prozent in Ratchaburi, Nakhon Pathom, Kanchanaburi, Suphan Buri, Ayutthaya, Uthai Thani, Chai Nat und Nakhon Sawan geben. In der östlichen Region gilt die 40-Prozent-Voehersage vor allem für Rayong, Chanthaburi und Trat. Im Süden soll es zu 30 Prozent regnen in Phetchaburi, Prachuap Khiri Khan, Chumphon, Surat Thani, Ranong, Phang-nga und Phuket.