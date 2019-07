BERLIN/WIEN (dpa) - Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer treffen sich am Donnerstag in Berlin mit dem österreichischen Ex-Kanzler Sebastian Kurz. Wie Kurz der österreichischen Nachrichtenagentur APA am Mittwoch mitteilte, soll es bei den Gesprächen vor allem um die Europäische Union gehen.

Der 32 Jahre alte Chef der konservativen ÖVP hatte sich zuletzt dafür ausgesprochen, einen neuen EU-Vertrag in Angriff zu nehmen. «Die Diskussionen der letzten Tage rund um das EU-Personalpaket haben wieder gezeigt, wie notwendig dies ist. Die EU braucht einen neuen Vertrag mit weniger Regeln, dafür aber klaren Strafen bei Regelverstößen und mehr Subsidiarität», teilte Kurz der APA mit.

Kurz will nach den Neuwahlen im September wieder Kanzler der Alpenrepublik werden. Er hatte sein Amt im Zuge der durch das «Ibiza-Video» ausgelösten Krise abgeben müssen, nachdem die ÖVP-FPÖ-Regierung zusammengebrochen war.